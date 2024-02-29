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Kadın - Aile Siyah turp ile karşım: öksuruk bir anda bitiverdi!
Kadın - Aile

Siyah turp ile karşım: öksuruk bir anda bitiverdi!

Yeniakit Publisher
2024-02-29 01:58:00 - 2024-02-29 07:08:01
Siyah turp ile karşım: öksuruk bir anda bitiverdi!

Kara turp olarak adı geçen siyah turp hastalıklara karşı çok iyi bir savaşçıdır. Siyah turp diğer turplar gibi birçok faydalara sahiptir. Özellikle kış aylarında tüketilen turp aslında tam bir şifa kaynağıdır. Soğuk algınlığına, gribe, nefes darlığına, öksürüğe, saç sorunlarına, cilde, kansere ve daha birçok hastalığa iyi gelmektedir. Özellikle balla bekletilen siyah turp tam bir öksürük şurubu niteliğindedir. İşte siyah turpun inanılmaz faydaları…

Doğanın bitmek tükenmek bilmeyen şifa kaynakları bazen lezzetli bazen de acı bir tada sahiptir. Tadı ile birazcık yüz buruştursa da şifası ile göz kamaştıran siyah turp da işte bu doğa harikalarından biridir.

Siyah Turpun Faydaları Nelerdir?

*Diş eti hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir.
*Yüksek tansiyonu kısa sürede düşürme özelliği bulunmaktadır
*Özellikle geçmek bilmeyen öksürüğe karşı faydalıdır.
*Ayrıca uyku sorunu yaşayanlar için iyi bir uyku ilacı özelliğindedir.
*Nefes darlığı çeken kişiler için nefes açan bir yöntemdir.
*Düzenli olarak kullanıldığı zaman antioksidan üretir ve bu sayede kansere karşı korur.
*Cildin nem dengesini düzenler.
*Özellikle nezle, grip, soğuk algınlığı ve bronşit gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılır.
*Ayrıca boğaz ağrılarına ve bademcik şişliğine iyi bir ilaçtır.
*Kansızlığa karşı da çok faydalı bir besin türüdür.
*Bağışıklık sitemini güçlendirir ve hastalıklara koruyucu etkisi bulunmaktadır.
*Alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılan bir tariftir.
*Sodadan daha kuvvet olan ve hazımsızlığa karşı en iyi besindir.
*Zengin lifli bir besin olduğu için çabuk ve hızlı kilo vermeye de yardımcı olur.
*Ayrıca uzun süre tokluk hissi verdiği için yine zayıflamaya yardımcı olmaktadır.
*Kanserli hücrelere karşı da çok faydalıdır.
*Kan şekeri oranını düzenler ve diyabet oluşumunu da önler.
*Siyah turp astım ve bronşite karşı da faydalıdır.
*Saç dökülmesini önler, kepek oluşumunu engeller, uzamayı sağlar, beyaz saç oluşumunu da engeller.
*Strese karşı da iyi gelir.
*Kara turp böbrek taşını düşürür ayrıca böbrek taşı oluşumunu da engeller.
*Balla birlikte tüketildiği zaman öksürük şurubu görevini görür.
*Tiroit hormonlarını da düzenler.

Siyah Turpun Kullanım Şekli Nasıldır?

Öksürük için; turpun iç tarafını oyun ve içerisine 2-3 tane delik açın ve bir fincanın içerisine koyun. Oyulmuş olan kısmının içerisine balı koyun. Sabaha kadar bekleyin. Sabah hazır hale gelmiş olur.

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