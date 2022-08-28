Siyah sarımsak nedir? Siyah sarımsak nerede bulunur, nasıl kullanılır? Taşköprü siyah sarımsak faydaları

Kastamonu Taşköprü'de bulunan siyah sarımsak, Çin ve Kore'de 'uzun yaşam kaynağı' olarak nitelendiriliyor. Vitamin ve mineral bakımından zengin olan siyah sarımsak, beyaz sarımsağın kurutulmasıyla elde edilir. Şeker oranı da diğer sarımsağa göre daha yüksektir.

Özellikle soslara kattığı tat ile vazgeçilmezler arasında oluyor. Sarımsak beyaz ve siyah olmaz üzere ikiye ayrılır. Siyah sarımsak kan basıncını dengelemesi, hastalıkları ertelemesi ve vücudu dinç tutması ile de mucizevi bir besin türüdür. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Taşköprü siyah sarımsak faydaları nelerdir? Siyah sarımsak saç çıkarır mı? İşte tüm detaylar...

Siyah sarımsağın içindeki antioksidan maddelerin normal sarımsağa göre iki kat daha fazla olduğu biliniyor. Bu sayede kronik hastalıklar, dolaşım sistemi hastalıkları, romatoid arterit ve Alzheimer'a karşı oldukça etkilidir. Siyah sarımsak salatalarda, makarna ve pizza gibi çeşitli yemeklerde kullanılabilir. İşte, siyah sarımsakla ilgili merak edilenler...

Siyah sarımsak nedir ne işe yarar? Mürdük sarımsak

Mürdük tek dişli sarımsak Taşköprü'de yetişir. Taşköprü sarımsağı Coğrafi İşaretli Ürünlerden en çok öne çıkan yiyeceklerden. Dünyanın en iyi sarımsaklarından biri olabilmesi için ihtiyacı olan sıcaklık, nem, yağmur, ru¨zgar ve toprak birleşiminin dünyanın en kaliteli ve besin içeriği en zengin sarımsağının üretildiği Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen Siyah Sarımsak, 45 ila 60 gün boyunca belirli nem ve ısı altında tutularak kontrollü bir şekilde kurutularak elde ediliyor.

Sarımsak ağızda bıraktığı koku ve acı tadı ile çok ilgi çekmese de doğal antibiyotik görevi görmektedir. Siyah sarımsak beyaz sarımsağa göre kokusu keskin olmayan, tadı mideyi zorlamayan özellikle de saça faydası olan bir besin türü. Siyah sarımsak beyaz sarımsağın bir ortamda 60-90 derecede bekletilerek fermente edilmesiyle oluşturulur. Yani sarımsakta bulunan alisin bu işlem ile beraber s-alisistein maddesine dönüşmektedir.

Siyah sarımsak nerede Yetişir?

Kastamonu Taşköprü'de bulunan, benzeri olmayan siyah sarımsak özellikle Kore ve Çin'de 'uzun yaşamın kaynağı' diye adlandırılıyor.

Siyah sarımsak ne kadar tüketilmeli?

Genellikle yemeklere ve salatalara ilave edilir. Bazı kişiler aç karna yutmayı tercih edebilir. Eğer günde en fazla 3 adet siyah sarımsağın yutulması tavsiye edilir.

Siyah sarımsağın özellikleri

-Siyah Sarımsak içinde birçok yararlı besin olması sebebiyle birçok hastalıktan korur.



-Kokusuzdur ve yenildikten sonra vücutta koku yapmaz.



-Oda şartlarında 8 ay süreyle saklanabilir.



-Siyah sarımsak günün herhangi bir saatinde bir veya iki diş çiğnenerek veya yutarak kullanılabilir.



-Siyah sarımsak salatalarda, makarna ve pizza gibi çeşitli yemeklerde kullanılabilir.

Siyah sarımsağın faydaları nelerdir?

-Siyah sarımsağı mutfaklarımızda kullanmaya alışık olduğumuz beyaz sarımsaktan ayıran en temel özellik antioksidan bakımından beyaz sarımsaktan çok daha zengin olması.

-Bu özelliği sayesinde siyah sarımsak, vücudu toksinlerden arındırıyor.

-Antioksidan özelliklerinin etkisiyle birçok hastalığa yakalanma riskini de azaltıyor.

-Hücrelerin yenilenme sürecine olumlu etkilerde bulunuyor.

-Düzenli tüketiminde cilt sağlığı üzerinde dahi olumlu etkiler oluşturabiliyor, hücre yenilenmesini desteklediğinden ciltte yaşlanma karşıtı bir etki oluşturuyor.

-Siyah sarımsağın içinde kalsiyumdan fosfora birçok mineral ve yine vücudumuzun ihtiyacı olan B1 ve C vitaminleri başta olmak üzere birçok vitamin de bulunuyor.

-Doğru şekilde tüketildiğinde bu vitamin ve minerallerin de etkisiyle siyah sarımsak, antiseptik ve antienflamatuar özellikler gösteriyor. Başka bir ifadeyle iltihaplanmaların hızlıca iyileşmesine destek oluyor, vücudu bakterilere karşı koruyucu bir etki gösteriyor.

-Tıpkı beyaz sarımsak gibi kolesterolün dengelenmesine yardımcı oluyor.

-Tansiyon üzerinde de dengeleyici etkileri olduğu biliniyor.

-Antioksidan özellikleri sayesinde siyah sarımsak, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.

-Beyin sağlığını da olumlu yönde destekleyen besinler arasında yer alıyor, özellikle hafıza üzerinde güçlendirici özellikleri bulunduğu söyleniyor.

-Son olarak güçlü bir antioksidan kaynağı olduğundan siyah sarımsak stres, strese bağlı uykusuzluk ve yorgunluk gibi sorunlara da çözüm olabiliyor, vücuda zindelik veriyor.

Siyah sarımsak nasıl tüketilir, nasıl kullanılır?

Yemeklerinize ya da salatalarınıza her zaman kullandığınız sarımsak gibi ilave edebilir, onu hazırladığınız nefis sosların içine dahil ederek hem renginden hem tadından hem de faydalarından yararlanabilirsiniz. Eğer siyah sarımsağı düzenli olarak tüketmek istiyorsanız bir diş siyah sarımsağı doğrudan da yutabilirsiniz tabii, tercih sizin.

Siyah sarımsağın bilinen ciddi bir yan etkisi, zararı bulunmuyor ancak kronik bir rahatsızlığı olanlar, düzenli olarak ilaç kullananlar, beyaz sarımsağa alerjisi olanlar başta olmak üzere herkesin temkinli davranmayı elden bırakmaması gerekiyor. Siyah sarımsak da dahil olmak üzere ilk kez tüketeceğiniz her besin öncesi mutlaka doktorunuza danışın.

Siyah sarımsak saça faydaları? Siyah sarımsak saç çıkarır mı?

Böylece cilt kuruluğunu önlemiş olur. Siyah sarımsak yağı yaygın şekilde saç bakımında ve saç bakım ürünlerinde kullanılır. Bu akıllarda kara sarımsak yağı saç çıkarır mı sorusunu oluşturmaktadır. Siyah sarımsak yağını düzenli şekilde kullandığınızda saç diplerini beslemiş olursunuz.

Genel anlamıyla siyah sarımsağın saça faydaları; saç dökülmesini azaltır, saç köklerini güçlendirerek yeni saç oluşumunun önünü açar, saçları dış etkenlere karşı dirençli hale getirir ve kepeğe karşı oldukça etkilidir.

Saç çıkarmak için sarımsak nasıl kullanılır?

Diğer bir seçeneğiniz ise sarımsağı direk olarak saç derinizde kullanmak. 3-4 diş sarımsağı iyice ezerek saçlarınızın döküldüğü veya zayıfladığı bölgelerde saç derinize sürün ve yaklaşık 1 saat kadar bekletin. Daha sonra aynı bölgeye zeytinyağı ile masaj yapın ve bone takarak ya da havlu sararak bir gece bekletin.

Siyah sarımsağın saça faydaları nelerdir?

Saçlarda artış sağlayıcı etkisi vardır. Aynı zamanda saçların kalınlığını artmasına, hacim kazanmasına yardımcı olur. Saça parlaklık verir. Yani saçların kalitesini yükseltir ve dış görünümde en önemli faktörlerden biri olan saçların görünümünü güzelleştirir.

Siyah sarımsağı nereden bulabilirim?

Kastamonu Taşköprü'de bulunan siyah sarımsak, Çin ve Kore'de 'uzun yaşam kaynağı' olarak nitelendiriliyor. Vitamin ve mineral bakımından zengin olan siyah sarımsak, beyaz sarımsağın kurutulmasıyla elde edilir.

SİYAH SARIMSAĞIN ZARARLARI

Sarımsağın yararları olduğu gibi zararları da vardır. Önemli olan sarımsağı tüketim oranına dikkat etmeliyiz. Aşırı sarımsak tüketimi hem midemize hem de sağlığımıza istenmeyen zararlar verebilmektedir. Özellikle emziren anne ve hamile anne adaylarının sarımsak tüketimine dikkat etmesi gerekir. Emziren anne sarımsağı fazla tüketirse bebekte karın ağrısı görülebilir.

Mürdük sarımsak faydaları

Siyah sarımsak B ve C vitamini içerir.

Diyabet semptomlarını iyileştirir.

Yorgunluk ve halsizliği giderir.

Beyin hücrelerini hasara karşı korur.

Hafıza bozukluklarını azaltır.

Tansiyonu düzenler.

Kansere karşı koruyucu etkisi vardır.

Siyah sarımsak fiyatı ne kadar? Kara sarımsak nerede satılır? Mürdük Siyah Sarımsak

En pahalı sarımsak türü olmasa da faydaları bakımından en iyisi. Yumuşayarak mayhoş bir tat alan siyah sarımsak, siyah sarımsak üreticileri veya firma tarafından Türkiye geneline pazarlanıyor. Taşköprü sarımsağının kilogramı, kalitesine göre satılırken, siyah sarımsağın kilogramı TL fiyatları farklılık gösteriyor. Aktarlarda bulabilirsiniz.