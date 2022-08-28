Tarım Kredi marketlerden ayçiçek yağı hamlesi! Fiyatlara özel indirim yapıldı
Milyonlarca vatandaş Tarım Kredi marketlerinde başlayan indirimlere büyük ilgi gösteriyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ayçiçek yağına özel bir indirim kararı alındı. Tarım Kredi marketlerdeki bu indirim neticesinde vatandaş akın etti. Tarım Kredi kataloğunda, indirimli ürünler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'fiyatları düşürün' talimatıyla birlikte 30'dan fazla temel ihtiyaç ürününde indirim uygulayan Tarım Kredi marketler vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı.
5 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI 135 LİRAYA DÜŞTÜ
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Tarım Kredi'ye ait Kooperatif Marketlerde 30 temel gıda ürününde yapılan indirimlerin ardından uygulamanın bazı zincir marketlerde de görülmeye başlandığını bildirdi. Tarım Kredi Marketleri'nde TMO marka 5 litre ayçiçek yağının fiyatının 135 liraya düştüğü görüldü.
Tarım Kredi kataloğunda, indirimli ürünler şu şekilde sıralandı:
Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi.