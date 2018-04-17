Siyah noktalardan kurtulmanın yolları

İŞTE SİZE YARDIMCI OLACAK SİYAH NOKTA TARİFLERİ:

-Siyah noktaları temizleyebilmek için öncelikle gözenekleri açmamız gerekiyor. Bunun için en iyi yol buhar banyosu. Başınızın üstüne bir çarşaf veya havlu örterek geniş bir kapa koyduğunuz sıcak suyun buharına yüzünüzü tutun. 5-10 dakika bekledikten sonra siyah noktalarınız daha kolay temizlenecektir.

-Siyah noktalarınızı temizlemek için sıkmak kesinlikle doğru bir yöntem değil. Bunun yerine iğnesinin çıkarttığınız şırıngayla siyah noktaların üzerine hafifçe bastırarak onları çıkartmayı deneyebilirsiniz.

-Şırıngayla çıkaramadığınız siyah noktalarla sakın inatlaşmayın. Bu yüzünüzle leke, iz bırakabilir. Kalan siyah noktalar için çözüm ise peeling.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ PEELİNG TARİFİ

Bir çay kaşığı Türk kahvesi, bir çay kaşığı toz şeker ve biraz da balı karıştırarak elde ettiğiniz karışımı ovalayarak yüzünüze sürün. Yuvarlak ve yumuşak hareketlerle uygulayın. Sert davranmak veya bastırmak cildinizi tahriş edip kızarmasına yol açabilir. Türk kahvesinin canlandırıcı etkisi, balın ise nemlendirici etkisi cildinize iyi gelirken toz şeker ölü derileri temizlemeye yarayacak. Peelingleri haftada 2 defadan fazla uygulamamak gerekiyor.

-Peelingten sonra yine evde yapabilceğiniz pek çok maske tarifi mevcut. İşte onlardan birkaçı:

SICAK BAL MASKESİ: 2 yemek kaşığı balı hafifçe ısıtın ve içine 2 yemek kaşığı buğday tohumu ekleyerek iyice karıştırın. Yüzünüze sürün ve gerekli gördüğünüz bölgeleri 3-4 dk boyunca yavaşça ovalayın. Ovduktan sonra 15-20 dk bekleyin ve ılık suyla yıkayın.

YULAFLI MASKE: 1 çorba kaşığı yulaf ununu suda pişirin. Koyu bulamaç halini aldıktan sonra içine 1 tatlı kaşığı badem unu katın ve bu karışımla yüzünüzü ovun. 15 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın.

LİMONLU MASKE : Bir kaba 1 yumurta akı ve yarım limon suyu ekleyerek karıştırın. Ardından kısık ateşte ısıtın. Karışım katılaştıktan sonra soğutun ve yüzünüze uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın.

-Bu aşamadan sonra gözenekleri açık bırakmamak için toniklemek gerekiyor. Tabi yine evinizde zaten olan doğal tonikler de var; yeşil çay, elma sirkesi, maden suyu veya gül suyu.

-Temizlenen siyah noktaların tekrarlamaması için mutlaka bir temizleme jeli ile sabah akşam yüzünüzü yıkayın.

-Bu uygulamaları hafta 1 veya 2 kez uygulayabilirsiniz.

Siyah noktalarınızdan arındığınıza inanıyorsanız gözeneklerinizi sıkılaştırmak için aşağıdaki maskeleri uygulayın:

Gözenekleri temizleyip sıkılaştıran maske: 1 çorba kaşığı balı, 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı ufalanarak kurutulmuş papatya ve 1 tatlı kaşığı ince kıyılmış taze nane ile karıştırarak yüzünüze ve ensenize sürün. 10-15 dk bekledikten sonra ılık su ile durulayın.

Geniş gözenekleri sıkılaştırıcı maske: Püre haline getirilmiş ya da dilimlenmiş domatesleri yüzünüze sürün. Kuruduktan sonra soğuk su ile cildinizi durulayın.

Gözenekler için derin bakım ve temizlik: 100 lt kaynamış suya yarım limonun suyu ve kabuklarını, ardından 1 avuç dolusu bitki (biberiye, kekik, nane, mercanköşk, fesleğen, karanfil, maydanoz, kimyon, anason ya da rezene, papatya, lavanta ya da mürver çiçeği. (not: evinizde hangileri varsa) ekleyin. Sonra kabı masanın üzerine koyun ve saçınızı şeffaf bone ya da havlu ile kapatın. 25 cm\'lik mesafeyle yüzünüzü 15 dk boyunca kaynamış suya tutun. Ardından soğuk su ile yüzünüzü durulayın.