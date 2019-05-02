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Siyah noktalardan 5 dakika içinde kurtulabilirsiniz

Görüntüsüyle moral bozan siyah noktalardan zahmetsizce kurtulmanız mümkün! Yapmanız gereken mutfağa gitmek ve o malzemeyi bulmak…

02 Mayıs 2019 Perşembe 09:23
Siyah noktalardan 5 dakika içinde kurtulabilirsiniz

Hem kadınlar hem de erkeklere siyah noktalar çoğu zaman büyük bir moral bozukluğu yaşatır. Bu lekelerden kurtulmak için piyasada onlarca markanın kremi, maskesi, leke bantları bulunuyor. Elbette bu ürünler cep de yakıyor. Çoğu zaman söz konusu maskeler haftada bir kez uygulanıyor. Birçok ürün ise yüzde 100 başarı sağlamıyor. Siz de hem pratik hem de hesaplı bir yol arıyorsanız; doğru yerdesiniz.

Evlerin olmazsa olmazlarından

Temizlik yaparken, tıkalı lavaboları açarken, diş fırçalarken hatta çaydanlık parlatırken kullandığımız karbonat cilt bakımı için de şahane bir ürün. Öncelikle mutfağa gidip bir yemek kaşığı karbonat alın. Karbonatın içerisine birkaç damla su ekleyip, macun kıvamına getirin. Ilık suyla yüzünüzü yıkayıp macunu siyah noktaların olduğu bölgelere iyice yedirin. Karbonat macununu birkaç dakika cildinizde bırakın. Sonrasında yüzünüzü ılık suyla temizleyin.

Bu maske ile sivilcelerinizden kolaylıkla arınacaksınız!

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 09:23
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