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Siyah noktalar için ne iyi gelir?

Siyah noktalar birçok kişinin problemi ve bitmeyen sorunu. Hal böyleyken kesin çözümler aramak ve kimyasallara yönelmek çok da doğru bir seçim değil. Peki ama siyah noktalar için ne iyi gelir? Siyah nokta nasıl oluşur? Gözenekler nasıl küçültülür? İşte detaylar...

30 Eylül 2019 Pazartesi 08:37
Siyah noktalar için ne iyi gelir?

Siyah noktalar birçok kişinin problemi ve bitmeyen sorunu. Hal böyleyken kesin çözümler aramak ve kimyasallara yönelmek çok da doğru bir seçim değil. Peki ama siyah noktalar için ne iyi gelir? Siyah nokta nasıl oluşur? Gözenekler nasıl küçültülür? İşte detaylar...

Siyah nokta toz, kir ve yağın gözeneklerin içinde birikmesinden kaynaklanır. Oluşumlarının engellenmesi için cilt devamlı nemli ve temiz tutulmalıdır. Cildinizi siyah noktadan arındırmak için çok sert kimyasallar kullanarak kurutursanız, cilt bunu bir eksiklik olarak hissedip cildin nem eksiğini yağlandırarak giderecektir. Bu yüzden bakım sonrası, mutlaka uyguladığınız işlemin nemi yetmiyorsa doğal yağ ya da cilt tipinize uygun bir krem kullanarak cildinizin nemini geri kazandırın. 

Elma sirkesiyle yüz yıkamanın faydaları

Cildin kendi yağı ve nem çok ayrı durumlardır. Bu nedenle derinin yağından kurtulmaya, fakat cildin nemini kazanmaya çalışmak gerekir. Cilt bakım rutinlerininizin devamlılığından ve bu bakımların doğru uygulandığından emin olmalısınız.

Cildinizi doğru temizleyip gözeneklerinizi sıkılaştırmak ister misiniz?

Siyah noktalar yok olur mu?

Siyah noktalar kesin olarak yok olamazlar. Siyah noktaların yok olması için gözeneklerin de yok olması gerekir. Fakat bu durum da pek mümkün değildir. 

Siyah noktalar, cildin yağı, nem ve kir sayesinde meydana gelirler. Bu nedenle sürekli olara temizlik ve siyah noktaların büyümemesi için,gözenek küçültücü işlemler uygulanması gerekir.

Gözenek sıkılaştırıcı maske! Ev yapımı

Her gün bakım ve temizlikle ya da siyah noktalarla uğraşmak can sıkıcı gibi görünebilir fakat durum hiç de öyle değildir. Cildinize iyi gelen bir temizlik ürünü ve ardından yapılan sıkılaştırıcı maske ile tertemiz bir cilde kavuşmanız mümkün. Diğer bakımları hafta içine yayarak hem zamandan tasarruf edebilir, hem de cildinizi temiz tutmuş olabilirsiniz. Bu sayede cildinizin ihtiyacına göre maske ya da uygulama belirlemeniz, daha doğru sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır.

Cilt gözenekleri nasıl sıkılaşır?

Derinizde çok yağlanma oluyorsa haftada bir olacak şekilde cilt bakımınızın içerisine, ölü derileri atacak ve yağı arındıracak bir uygulama olan, peeling eklemelisiniz.

5 çeşit peeling | Kusursuz deri ve dudaklar...

Siyah noktalarla birlikte tüylenme var ise; kahve telvesi ile yapılan peeling sayesinde hem tüylerin azalmasını sağlamak, hem de cildi derinlemesine etmizlemek mümkündür.

Kahveyle bakım yapmanın püf noktaları

Siyah noktalarınızı arındırmak için uygun ve maliyeti bir o kadar az uygulama için;

  • yarım limon suyu
  • 2 tatlı kaşığı karbonat
  • cilt tipinize uygun 2 damla yağ (susam yağı kullanabilirsiniz gözenek sıkılaştırma etkisi var)

Limonu derin bir kaseye sıkın ve yağınızdan damlatın. İyice karıştırıp karbonatı ekleyin. Karışım kabarmaya başlayacaktır. Biraz oturunca parmak uçlarınızla siyah noktanın olduğu bölgeye dairesel hareketlerle sürün. Ardından durulayın.

Öncesinde cildinizde küçük bir noktada deneyip ardından işlemi uygulamanızda fayda var. Alerjininiz varsa cildinize zarar verebilir.

Dilerseniz diğer maskeleri de deneyebilirsiniz. Cildinizi fazla kimyasallara maruz bırakmak yerine, evde yapılan doğal ürünlerle cilt bakımı yapmak en doğru seçim ve en az hasar verici durum olacaktır.

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Gözenekler nasıl küçülür? Gözenek sıkılaştırıcı maskeler

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 08:37
  1. Siyah noktalar için ne iyi gelir?
  2. Gözenekler nasıl küçültülür
  3. Siyah nokta nasıl oluşur
  4. Siyah noktalar yok olur mu?
  5. Siyah nokta ne demek?
  6. Burunda siyah nokta neden olur?
  7. Siyah maske nedir?
  8. Peeling yapmak ne demek?
  9. Beyaz nokta nedir?
  10. Akne ne anlama gelir?
  11. Neden sivilce çıkar?
  12. Peeling nedir ne işe yarar?
  13. siyah nokta nedir
  14. siyah nokta nasıl yok olur
  15. siyah nokta maskesi
  16. arındırıcı siyah nokta maskesi
  17. gözenek temizleyici maske
  18. gözenek sıkılaştırıcı maske
  19. gözenek temizleyici bakım
  20. gözenek temizleyici cilt bakımı
  21. siyah noktaları yok eden bakım
  22. Karbon peeling nedir?
  23. peeling nedir
  24. peeling nasıl uygulanır
  25. siyah nokta temizleme doğal
  26. siyah nokta temizleme ürünleri
  27. siyah nokta kremi
  28. gözenek ve siyah nokta kremi
  29. en iyi siyah nokta temizleme maskesi
  30. siyah nokta kremi doktor tavsiyesi
  31. siyah noktalar icin cildiyeye gitmek
  32. siyah nokta geçiren ürünler
  33. siyah nokta için peeling
  34. siyah nokta
  35. Siyah noktalar
  36. Siyah noktalardan kurtulmanın yolları
  37. siyah noktaları geçirme yöntemi
  38. siyah nokta temizliği
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  40. siyah nokta temizleme
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  42. siyah nokta temizleme yolu
  43. siyah noktaları yok etmek

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