Siyah noktalar birçok kişinin problemi ve bitmeyen sorunu. Hal böyleyken kesin çözümler aramak ve kimyasallara yönelmek çok da doğru bir seçim değil. Peki ama siyah noktalar için ne iyi gelir? Siyah nokta nasıl oluşur? Gözenekler nasıl küçültülür? İşte detaylar...

Siyah nokta toz, kir ve yağın gözeneklerin içinde birikmesinden kaynaklanır. Oluşumlarının engellenmesi için cilt devamlı nemli ve temiz tutulmalıdır. Cildinizi siyah noktadan arındırmak için çok sert kimyasallar kullanarak kurutursanız, cilt bunu bir eksiklik olarak hissedip cildin nem eksiğini yağlandırarak giderecektir. Bu yüzden bakım sonrası, mutlaka uyguladığınız işlemin nemi yetmiyorsa doğal yağ ya da cilt tipinize uygun bir krem kullanarak cildinizin nemini geri kazandırın.

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Cildin kendi yağı ve nem çok ayrı durumlardır. Bu nedenle derinin yağından kurtulmaya, fakat cildin nemini kazanmaya çalışmak gerekir. Cilt bakım rutinlerininizin devamlılığından ve bu bakımların doğru uygulandığından emin olmalısınız.

Cildinizi doğru temizleyip gözeneklerinizi sıkılaştırmak ister misiniz?

Siyah noktalar yok olur mu?

Siyah noktalar kesin olarak yok olamazlar. Siyah noktaların yok olması için gözeneklerin de yok olması gerekir. Fakat bu durum da pek mümkün değildir.

Siyah noktalar, cildin yağı, nem ve kir sayesinde meydana gelirler. Bu nedenle sürekli olara temizlik ve siyah noktaların büyümemesi için,gözenek küçültücü işlemler uygulanması gerekir.

Gözenek sıkılaştırıcı maske! Ev yapımı

Her gün bakım ve temizlikle ya da siyah noktalarla uğraşmak can sıkıcı gibi görünebilir fakat durum hiç de öyle değildir. Cildinize iyi gelen bir temizlik ürünü ve ardından yapılan sıkılaştırıcı maske ile tertemiz bir cilde kavuşmanız mümkün. Diğer bakımları hafta içine yayarak hem zamandan tasarruf edebilir, hem de cildinizi temiz tutmuş olabilirsiniz. Bu sayede cildinizin ihtiyacına göre maske ya da uygulama belirlemeniz, daha doğru sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır.

Cilt gözenekleri nasıl sıkılaşır?

Derinizde çok yağlanma oluyorsa haftada bir olacak şekilde cilt bakımınızın içerisine, ölü derileri atacak ve yağı arındıracak bir uygulama olan, peeling eklemelisiniz.

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Siyah noktalarla birlikte tüylenme var ise; kahve telvesi ile yapılan peeling sayesinde hem tüylerin azalmasını sağlamak, hem de cildi derinlemesine etmizlemek mümkündür.

Kahveyle bakım yapmanın püf noktaları

Siyah noktalarınızı arındırmak için uygun ve maliyeti bir o kadar az uygulama için;

yarım limon suyu

2 tatlı kaşığı karbonat

cilt tipinize uygun 2 damla yağ (susam yağı kullanabilirsiniz gözenek sıkılaştırma etkisi var)

Limonu derin bir kaseye sıkın ve yağınızdan damlatın. İyice karıştırıp karbonatı ekleyin. Karışım kabarmaya başlayacaktır. Biraz oturunca parmak uçlarınızla siyah noktanın olduğu bölgeye dairesel hareketlerle sürün. Ardından durulayın.

Öncesinde cildinizde küçük bir noktada deneyip ardından işlemi uygulamanızda fayda var. Alerjininiz varsa cildinize zarar verebilir.

Dilerseniz diğer maskeleri de deneyebilirsiniz. Cildinizi fazla kimyasallara maruz bırakmak yerine, evde yapılan doğal ürünlerle cilt bakımı yapmak en doğru seçim ve en az hasar verici durum olacaktır.

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