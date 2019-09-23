Siyah nokta nasıl temizlenir? Siyah noktalardan doğal yolla kurtulmanın püf noktası

Hem kadınlar hem de erkekler için siyah noktalar can sıkıcı olabilir. Piyasada satılan onlarca çeşit kozmetik üründen bir ya da birkaçını kullanabileceğiniz gibi sadece doğal yöntemlerle de siyah nokta sorunundan kurtulabilirsiniz. İşte, merak ettiğiniz “Siyah nokta nasıl temizlenir?” sorusunun cevabı…

Siyah noktalardan kurtulmanın püf noktası

Zencefil maskesi nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 yemek kaşığı bal

Toz zerdeçal

Bir yemek kaşığı balın içerisine azar azar zerdeçal ekleyin. Macun kıvamı elde etmeye çalışın. Hazırladığınız macunu siyah nokta sorunu olan bölgeye sürün. Maskeyi cildinize-de 20 dakika bekletin. Sonrasında cildinizi ılık suyla yıkayın. Zerdeçal koyu sarı leke bırakacağı için yüzünüzü yıkadıktan sonra gül suyu ve pamukla cildinizi silmeyi ihmal etmeyin.