Siyah kuşburnunun yeni faydası ortaya çıktı! Kan şekerini dengede tutan, şaşırtan şifa deposu besin!

Siyah kuşburnu, antiviral, anti bakteriyel, antioksidan içeriği ile vücudun en dış kısmı cildimizin başlayarak solunum yolu, kanser, kolesterol,...

Bayburt Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre siyah kuşburnu meme kanserini iyileştiriyor. Bayburt'ta yetişen siyah kuşburnu üzerinde yapılan araştırma, bu meyvenin özütünün göğüs kanserine karşı etkisini ortaya çıkardı.

Bayburt merkeze bağlı Gümüşsu köyünden toplanan siyah kuşburnu, kurutulup toz haline getirildikten sonra Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında analiz edildi.

SİYAH KUŞBURNUNUN FAYDALARI

Yüksek lisans öğrencisi Büşra Kıcık tarafından hazırlanan ve Dr. Öğr. Üyesi Kızıl ve Dr. Öğr. Üyesi Bayram yönetiminde yürütülen 'Bayburt Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Siyah Kuşburnu (Rosa pimpinellifolia) Meyvesinin Bazı Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi' başlıklı yüksek lisans tez çalışması sonunda hazırlandı.

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Konuya yönelik bir açıklama yapan tez danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Kızıl, şunları söyledi:

"Bayburt ve çevresi bitki çeşitliliği bakımından oldukça zengin. Siyah kuşburnu da bu zenginlik içinde yer alıyor. Bu çalışmamızla, araştırmamıza konu olan siyah kuşburnunun kimyasal içeriklerinin yanında klinik sonuçlarını da görmeyi hedefledik. Araştırmamız; numunelerin toplanması, kurutulması ve toz haline getirilmesi, ardından kimyasal içeriğinin belirlenmesi, antioksidan, antikanser gibi özelliklerinin incelenmesini kapsamaktadır. Kanser araştırmalarında ilk basamak olarak ortaya koyduğumuz bu çalışmamızın ardından ise deney hayvanı çalışmalarını da hedefliyoruz."