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Siyah incirde 50 milyon dolar planı

Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak, taze incir ihracatından bu yıl 50 milyon dolar gelir elde edilmesini beklediklerini açıkladı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:31
Siyah incirde 50 milyon dolar planı

Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu taze incirde ihracat yolculuğunun başladığını, sarılop çeşidi taze incirde 12 Temmuz, siyah taze incirde ise 17 Temmuz'da ilk yüklemelerin gerçekleştirileceğini aktardı.

Türkiye'nin taze incir ihracatının tamamına yakın bölümünü kapsayan siyah taze incir ihracatının 2016 yılında 29 milyon dolar iken 2017 yılında 41 milyon dolara yükseldiğini belirten Uçak, 2018 yılında incir rekoltesinin yüksek, kalitesinin iyi olduğunu, ihracatçı için cazip hale gelen hava kargo ile ihracatta verimli bir sezon geçirmeyi beklediklerini kaydetti.

Türk Hava Yolları'na ait Turkish Cargo ile taze meyve ihracatı için kapsamlı bir anlaşma yaptıklarını hatırlatan Uçak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hava kargo ile ihracatımız 2018 yılının Ocak – Haziran döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 132’lik artışla 5 milyon 245 bin dolardan 12 milyon 146 bin dolara yükseldi. 2018 yılının ikinci yarısında taze meyve ihracatında hava kargonun payının daha da artmasını bekliyoruz. Hava kargonun sağlayacağı ivme ile taze incir ihracatında 50 milyon doları aşacağımıza inanıyoruz."

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 13:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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