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Siyah havuç neye iyi gelir?

Bazı hastalıklara karşı tüketimi önerilen siyah avuçların faydaları da oldukça fazladır. Göz sağlığı için özellikle tüketilmesi önerilen siyah havuçlar, A vitamini, selenyum minerali bakımından oldukça zengindir. Siyah havuç neye iyi gelir? İşte siyah havucun faydaları...

26 Mart 2019 Salı 16:35
Siyah havuç neye iyi gelir?

Bazı hastalıklara karşı tüketimi önerilen siyah avuçların faydaları da oldukça fazladır. Göz sağlığı için özellikle tüketilmesi önerilen siyah havuçlar, A vitamini, selenyum minerali bakımından oldukça zengindir. Siyah havuç neye iyi gelir? İşte siyah havucun faydaları...

Siyah havuç neye iyi gelir?

Şalgam suyunun ham maddesi olarak kullanılan siyah havuç, antioksidan ve antosiyanin maddeler taşır ve sağlık üzerine olumlu etkileri vardır.

Şalgam havuç olarak da bilinen siyah havucun yaprakları parçalıdır.

Kış sebzesi olarak tüketilen siyah havucun çiçekleri küçük ve beyaz renklidir.

Rendelenerek salatalarda kullanılan siyah havucun kendine has bir aroması ve lezzeti vardır. Ayrıca turşusu yapılan siyah havuç yemeklerde de kullanılır.

Siyah havuçtan elde edilen sirke, sabahları aç karnına içildiğinde tüm gün boyunca canlılık ve zindelik verir. Siyah havuç sirkesi salatalarda ve soslarda kullanılabilir.

Siyah havuca kendine özgü siyah rengi veren antosiyanin adlı pigmenttir. Bilinen turuncu havucun içerdiği antosiyanin miktarının 28 katından daha fazlası siyah havuçta bulunur. Suda eriyen bir pigment olan antosiyanin çok güçlü bir antioksidandır ve özellikle kanser hücrelerinin büyümesini engelleyen yapısı ile dikkat çeker.

Siyah, turuncu, kırmızı, sarı ve beyaz olmak üzere beş çeşidi bulunan havuç, sofralara renk getirir.

Havucun en az bilinen türü olan siyah havuç şalgam suyu yapımında kullanılır.

Salatalara verdiği ilginç rengi ile beğeni kazanan siyah havuç ülkemize özgü cezerye tatlısı içinde de kullanılır.

Sağlık üzerine olumlu etkileri nedeniyle siyah mucize olarak görülen havuç, doğal renklendirici etkisinden dolayı organik ürünlerin renklendirilmesinde kullanılır.

Siyah Havuç Besin Değerleri Nelerdir?

Yüksek oranda vitamin ve mineral kaynağı olan siyah havucun 1 porsiyonu yaklaşık olarak 100-150 gram gelir.

1 porsiyon havucun yaklaşık olarak kalorisi 51,6’dır.

Düşük kalori içeriğine sahip olan kırmızı havucun 1 porsiyonunda 3-3,5 gram arasında lif bulunur.

Yüksek lif ve düşük kalori içeriğinden dolayı kilo problemi olanların güvenle tüketebileceği sebzeler arasında yer alır.

K vitamini, A vitamini ve C vitamini açısından zengin bir besin olan kırmızı havuçta ayrıca bakır, selenyum, çinko, kalsiyum, magnezyum ve potasyum bulunur.

Siyah havucu diğer havuç türlerinden ayıran en önemli özelliği ise ona rengini veren antosiyanidin maddesidir.

Siyah havuçtan yapılan sirke, çok eski yıllardan beri mutfaklarda kullanılmaktadır.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:35
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