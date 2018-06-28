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Siyah fasulyenin faydaları nelerdir?

Güney Afrika ve Orta Amerika'da 7000 yılı aşkın süredir tüketilen siyah fasulye, son zamanlarda dünya mutfağın da sıkça kullanılan bir bakliyat türüdür. Türk mutfağının vazgeçilmez bakliyatlarından olan kuru fasulyeye olan benzerliğiyle de bilinen siyah fasulye, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücuda oldukça yararlıdır.

28 Haziran 2018 Perşembe 10:29
Siyah fasulyenin faydaları nelerdir?

SİYAH FASULYENİN FAYDALARI

Siyah fasulye en çok lif içeren baklagildir. Bu nedenle kabızlığa ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Ayrıca tok tutma özelliği sayesinde diyet listelerinde ilk sıradadır.

İçerdiği B2, B3, B6, B9 vitaminleri sayesinde vücut direncini artırır, düzenli tüketildiğinde uzun vadede kanser riskini azaltır.

Protein bakımından zengin olduğundan sindirim sisteminde yavaş hareket eder ve kandaki şeker oranını dengede tutar. Özellikle diyabet hastalarının tüketmesinde yarar vardır.

Siyah fasulye gluten içermediğinden çölyak hastalarına ya da gluten toleransı düşük olan kişilere rahatlıkla yedirilebilir.

SİYAH FASULYE NASIL TÜKETİLİR?

Siyah fasulye kuru fasulye gibi önceden suya bastırılmalıdır. Bu sayede daha hızlı ve kolay pişer.

Siyah fasulyeyi kabuklarıyla birlikte tüketmek, kabukların içerdiği sayısız antioksidan madde ve mineralleri almak için idealdir. Ancak çoğu kişi tadının acı olmasından dolayı bu şekilde tüketmeyi tercih etmez.

Siyah fasulye 1,5 saatten fazla haşlanmamalı, haşlama suyuna tuz eklenmemelidir. Her ikisi de içerdiği yararlı maddelerin yok olmasına sebep olabilir.

Haşlanan siyah fasulyeye limon suyu ve çiğ soğan eklenerek salata şeklinde tüketilebilir. Limon suyu hem tadına yakışacak hem de besinlerin kana karışmasına yardımcı olacaktır.

Siyah fasulye haşlandıktan sonra blenderdan geçirilerek püre haline getirilebilir. Pürenin kıvamı ayarlanır, sıvı kıvamdaki püre balık ya da et yemeklerine sos olarak kullanılabilir. Sert kıvamlı püre ise baharatlarla tatlandırılarak öğün şeklinde tüketilebilir.

Haşlanmış yeşil sebzeler ve tavuk suyuyla karıştırılarak ve blenderdan geçirilerek çorbası yapılabilir, hem bebeklerin hem de yetişkinlerin rahatlıkla tüketebileceği, sindirim sistemine ve bağışıklık sistemine yararlı bir besindir.

Kuru fasulye gibi siyah fasulye yemeği de yapılabilir. Soğan, domates, salça ve istenirse et eklenen yemek kolay sindirilebilir ve kuru fasulyeye oranla daha az gaz yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 10:29
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