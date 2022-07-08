Siyah ankastre ocak nasıl temizlenir? Siyah ankastre ocak temizliği

Siyah Ankastre Temizliği

Ankastre ürünler kullanılırken özellikle üzerilerinde su ve yemek lekesi oluşmamasına dikkat edilmelidir. Yemek yaparken ocağa sıçrayan yemek ve yağlar daha sonrasında camın üzerinde leke yapacaktır. Gri ankastrelere göre bu tip lekeleri siyah camın üzerinden çıkartmak daha kolay olsa da bazı lekeler kalıcı olabilir ve ürüne matlık getirebilir. Bu durumu engellemek için oluşan lekelerin anında temizlenmesi gerekmektedir.

Ankastre temizliğindeki bir diğer önemli detay ise ürünlerin mutlaka spreyler ve sıvı bazlı temizlik malzemeleri ile temizlenmeleridir. Kremsi ürünler ve çamaşır suları siyah renge matlık getirerek ocağın parlaklığını bozacaktır.

Siyah ankastre ürünlerde çizikler çok daha kolay görüldüğünden dolayı mutlaka mikro fiber bez kullanılmalıdır.

Bir çok bayan mutfak temizliğinde çamaşır suyu kullanmaktadır. Çamaşır suyunun temizlik kültürümüzdeki yeri tartışılmaz olsa da bu tip ürünler mutfak temizliği için uygun değildir. Tam tersi son derece tehlikelidir. Ürünler yüzeyden tam olarak çıkmadığı sürece çeşitli besinlere bulaşıp zehirlenme riski yaratabilir. Çamaşır suyu, ankastre ürünlerde tercih edilmez. Çamaşır suyu kullanımı sonrasında üründe matlaşma görülmeye başlar. Bu durumda ürünü aldığınız yer ile iletişime geçtiğiniz zaman üründeki hatanın garanti kapsamı içerisinde olmadığını görürsünüz. Bu tip durumlarla karşılaşmamanız adına aldığınız ürünün temizliğini yapmaya başlamadan önce mutlaka kullanım kılavuzunu okumanızı öneririz.

Önerilen Temizlik Yöntemleri

Siyah ankastre ürünler kullanılırken oldukça titiz ve hassas davranılmalıdır. Bu tip ürünlerde su lekeleri, parmak izleri, çizikler ve matlaşma sorunları sık sık görülmektedir ve firmalar tarafından genellikle kullanıcı hatası olarak değerlendirilmektedir.

Yemek yaparken dökülen herhangi bir şey olursa onu anında temizlemeniz gerekir.

Fırça, bulaşık teli, süngerlerin yeşil kısımları gibi pürüzlü yüzeye sahip olan ürünleri ankastre temizliğinde kesinlikle kullanmamanız gerekir.

Tercih ederseniz parmak izi giderici ürünler kullanabilirsiniz.

Tencerelerden taşma sonucu ocakta leke yapabilecek olan suların kalıcı leke bırakmaması için anında veya yemek piştikten sonra direkt olarak temizlenmesi gerekir. Bu tip durumlarda lekeleri önlemek için özel sprey ürünler tercih edebilirsiniz. Bez ile bastırarak silindiğinde ocağın üzerinde çizikler oluşmasına sebep olabilirsiniz.

Temizlik sırasında yumuşak süngerler ve mikro fiber bezler kullanmalısınız. Aksi takdirde ocağın üzerinde ince de olsa çizikler oluşacaktır ve ilerleyen zamanlarda kötü bir görünüme sebep olacaktır.

Ocağın düzenli olarak temizlenmesi gerekir.

Temizlik esnasında eldiven kullanılması daha sağlıklıdır. Böylece ocağın üzerinde oluşabilecek olan parmak izleri engellenmiş olur.

Kullanılan Temizlik Ürünleri

Siyah ankastre ürünlerin temizlenmesinde doğal temizlik malzemelerinin tercih edilmesi daha iyi olacaktır. Doğal ürünler hem kimyasal içermedikleri için ocağa zarar vermez hem de kokusuz oldukları için evin içindeki bireyleri rahatsız etmezler. Doğal ürünler için Farmasi ve Amway gibi firmaların ürünlerini tercih edebilirsiniz.

Sprey

Sprey yapısı ile kolayca kullanılıp temizlenebilir. Tercihinize göre cam yüzeyler için olanı veya paslanmaz çelik yüzeyler için olanı kullanabilirsiniz.

Ocakların temizliğine başlamadan önce eğer üstlerinde dökülmüş parçalar varsa bunları aldığınızdan emin olmanız gerekmektedir. Daha sonrasında ıslak bir bez ile ocağı silip sonrasında da temizlik ürünlerini uygulayabilirsiniz. Temizlik sonrasındaki durulama sırasında da mikro fiber bez kullandığınızdan emin olmanız gerekmektedir.

Ocak ızgaraları temizlenmesi en zor kısım olduğundan dolayı o kısımları genellikle bulaşık makinesinde yıkamak tercih edilir. Şayet kullandığınız tabletin içerisinde çok yoğun kimyasallar yok ise bu durumun bir sakıncası olmayacaktır. Aksi halde doğal marketlerde satılan yağ çözücüleri ile bir sünger kullanarak ızgaraları temizleyebilirsiniz. Bazı cam ankastre ürünlerde ızgara kullanılmamaktadır. Elektrikli olan ankastre ürünlerde temizliği ocak soğuduktan sonra yapmaya özen göstermeniz gerekir. Aksi halde temizlik malzemeleri sıcak yüzey ile nüfuz ettiklerinde leke bırakırlar.