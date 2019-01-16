SİYAD'a ‘Ahlat Ağacı’ damgası

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri, 2018 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımların değerlendirmeye alındığı oylama sonucunda 51. SİYAD Ödülleriadaylarını seçti.

Nuri Bilge Ceylan’ın dokuz dalda 10 adaylık elde eden ‘Ahlat Ağacı’ filmini, yedi adaylıkla Banu Sıvacı’nın ‘Güvercin’, altışar adaylıkla Mahmut Fazıl Coşkun’un ‘Anons’, Emre Erdoğdu’nun ‘Kar’ ve Tolga Karaçelik’in ‘Kelebekler’i izledi.



‘Daha’, ‘Müslüm Baba’, ‘Son Çıkış’ ve ‘Yol Kenarı’ üçer, ‘Bizim İçin Şampiyon’ ve ‘Sofra Sırları’ ikişer, ‘Arada’, ‘Arif v 216’ ile ‘Aydede’ birer dalda aday çıkardı.



Hazar Ergüçlü, hem ‘Kar’daki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu, hem de Ahlat Ağacı’ndaki performansı ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dallarında aday seçilerek iki film üzerinden iki ayrı dalda adaylık elde etti.



Bu arada yardımcı kadın oyuncu dalında Hazar Ergüçlü’nün yanı sıra Bennu Yıldırım da ‘Ahlat Ağacı’ndaki performansıyla aday seçildi ve böylece ‘Ahlat Ağacı’ oyuncuları bir dalda iki adaylık elde etmiş oldu.



51. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri, SİYAD üyelerinin adaylar arasında yapacağı 2’nci tur oylamanın ardından 27 Şubat Çarşamba akşamı Anahit Sahne’de Tuğrul Tülek’in sunuculuğunda düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.

51. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri adayları



EN İYİ FİLM

Ahlat Ağacı

Anons

Güvercin

Kar

Kelebekler



EN İYİ YÖNETİM

Nuri Bilge Ceylan - Ahlat Ağacı

Mahmut Fazıl Coşkun - Anons

Emre Erdoğdu- Kar

Tolga Karaçelik - Kelebekler

Banu Sıvacı - Güvercin



EN İYİ SENARYO

Akın Aksu, Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan - Ahlat Ağacı

Emre Erdoğdu - Kar

Tolga Karaçelik - Kelebekler

Banu Sıvacı - Güvercin

Ümit Ünal - Sofra Sırları



EN İYİ KADIN OYUNCU

Farah Zeynep Abdullah - Bizim İçin Şampiyon

Tuğçe Altuğ - Kelebekler

Hazar Ergüçlü - Kar

Demet Evgar - Sofra Sırları

Ezgi Mola - Aydede

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Kemal Burak Alper - Güvercin

Fatih Artman - Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok

Doğu Demirkol - Ahlat Ağacı

Hayat van Eck - Daha

Timuçin Esen – Müslüm Baba



EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Ayça Bingöl – Müslüm Baba

Hazar Ergüçlü - Ahlat Ağacı

Gülçin Kültür Şahin - Kelebekler

Ayşenil Şamlıoğlu - Son Çıkış

Bennu Yıldırımlar - Ahlat Ağacı



EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Halil Babür - Kar

Murat Cemcir - Ahlat Ağacı

Hakan Karsak - Kelebekler

Şahin Kendirci – Müslüm Baba

Ahmet Mümtaz Taylan - Daha



EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Serkan Güler - Bizim İçin Şampiyon

Krum Rodriguez - Anons

Andreas Sinanos - Yol Kenarı

Gökhan Tiryaki - Ahlat Ağacı

Arda Yıldıran - Güvercin



EN İYİ MÜZİK

Canset Özge Can - Güvercin

Barış Diri, Tamer Temel - Son Çıkış

Okan Kaya - Anons

Orkun Tunç - Arada

Uygur Yiğit - Daha



EN İYİ KURGU

Ali Aga - Yol Kenarı

Ayris Alptekin - Kar

Nuri Bilge Ceylan - Ahlat Ağacı

Çiçek Kahraman - Anons

Evren Luş - Son Çıkış



EN İYİ SANAT YÖNETİMİ

Meral Aktan - Ahlat Ağacı

Özkan Çimenli, Hakan Yarkın - Arif v 216

Osman Özcan, László Rajk - Anons

Tuğba Gül Poyraz - Güvercin

Natali Yeres - Yol Kenarı

Belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki adaylar ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.