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SİYAD'a ‘Ahlat Ağacı’ damgası

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından bu yıl 51’ncisi kez verilecek Türkiye Sineması Ödülleri’nin adayları açıklandı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:55
SİYAD'a ‘Ahlat Ağacı’ damgası

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri, 2018 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımların değerlendirmeye alındığı oylama sonucunda 51. SİYAD Ödülleriadaylarını seçti. 
Nuri Bilge Ceylan’ın dokuz dalda 10 adaylık elde eden ‘Ahlat Ağacı’ filmini, yedi adaylıkla Banu Sıvacı’nın ‘Güvercin’, altışar adaylıkla Mahmut Fazıl Coşkun’un ‘Anons’, Emre Erdoğdu’nun ‘Kar’ ve Tolga Karaçelik’in ‘Kelebekler’i izledi.

‘Daha’, ‘Müslüm Baba’, ‘Son Çıkış’ ve ‘Yol Kenarı’ üçer, ‘Bizim İçin Şampiyon’ ve ‘Sofra Sırları’ ikişer, ‘Arada’, ‘Arif v 216’ ile ‘Aydede’ birer dalda aday çıkardı.

Hazar Ergüçlü, hem ‘Kar’daki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu, hem de Ahlat Ağacı’ndaki performansı ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dallarında aday seçilerek iki film üzerinden iki ayrı dalda adaylık elde etti. 

Bu arada yardımcı kadın oyuncu dalında Hazar Ergüçlü’nün yanı sıra Bennu Yıldırım da ‘Ahlat Ağacı’ndaki performansıyla aday seçildi ve böylece ‘Ahlat Ağacı’ oyuncuları bir dalda iki adaylık elde etmiş oldu.

51. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri, SİYAD üyelerinin adaylar arasında yapacağı 2’nci tur oylamanın ardından 27 Şubat Çarşamba akşamı Anahit Sahne’de Tuğrul Tülek’in sunuculuğunda düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.

51. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri adayları

EN İYİ FİLM
Ahlat Ağacı
Anons
Güvercin
Kar
Kelebekler

EN İYİ YÖNETİM
Nuri Bilge Ceylan - Ahlat Ağacı 
Mahmut Fazıl Coşkun - Anons 
Emre Erdoğdu- Kar
Tolga Karaçelik - Kelebekler
Banu Sıvacı - Güvercin

EN İYİ SENARYO
Akın Aksu, Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan - Ahlat Ağacı
Emre Erdoğdu - Kar
Tolga Karaçelik - Kelebekler
Banu Sıvacı - Güvercin
Ümit Ünal - Sofra Sırları

EN İYİ KADIN OYUNCU
Farah Zeynep Abdullah - Bizim İçin Şampiyon
Tuğçe Altuğ - Kelebekler
Hazar Ergüçlü - Kar
Demet Evgar - Sofra Sırları
Ezgi Mola - Aydede

EN İYİ ERKEK OYUNCU
Kemal Burak Alper - Güvercin
Fatih Artman - Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok
Doğu Demirkol - Ahlat Ağacı
Hayat van Eck - Daha
Timuçin Esen – Müslüm Baba

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Ayça Bingöl – Müslüm Baba
Hazar Ergüçlü - Ahlat Ağacı
Gülçin Kültür Şahin - Kelebekler
Ayşenil Şamlıoğlu - Son Çıkış
Bennu Yıldırımlar - Ahlat Ağacı

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Halil Babür - Kar
Murat Cemcir - Ahlat Ağacı
Hakan Karsak - Kelebekler
Şahin Kendirci – Müslüm Baba
Ahmet Mümtaz Taylan - Daha

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
Serkan Güler - Bizim İçin Şampiyon
Krum Rodriguez - Anons
Andreas Sinanos - Yol Kenarı
Gökhan Tiryaki - Ahlat Ağacı
Arda Yıldıran - Güvercin

EN İYİ MÜZİK
Canset Özge Can - Güvercin
Barış Diri, Tamer Temel - Son Çıkış
Okan Kaya - Anons
Orkun Tunç - Arada
Uygur Yiğit - Daha

EN İYİ KURGU
Ali Aga - Yol Kenarı
Ayris Alptekin - Kar
Nuri Bilge Ceylan - Ahlat Ağacı
Çiçek Kahraman - Anons
Evren Luş - Son Çıkış

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ
Meral Aktan - Ahlat Ağacı
Özkan Çimenli, Hakan Yarkın - Arif v 216
Osman Özcan, László Rajk - Anons
Tuğba Gül Poyraz - Güvercin
Natali Yeres - Yol Kenarı

Belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki adaylar ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:55
  1. Kars
  2. Bingöl
  3. Sinema Yazarları Derneği

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