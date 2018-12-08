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Sixers, Butler ile kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, konuk olduğu Detroit Pistons'ı 117-111 mağlup etti.

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:46
Sixers, Butler ile kazandı

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında Philadelphia Sixers, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelenin ardından deplasmanda Detroit Pistons'ı 117-111 yendi.

Sezonun 18'inci galibiyetine ulaşan Sixers'ta Jimmy Butler 38 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Ben Simmons 18 sayı ve 14 ribaunt, Mike Muscala ise 18 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise süre aldığı 4 dakikada 2 sayı, 3 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

Bu sezonki 10'uncu mağlubiyetini alan Pistons'ta Blake Griffin 31 sayı, 12 ribaunt ve 6 asist, Andre Drummond 21 sayı ve 10 ribauntla oynadı.

 

- Cedi Osman'ın 10 sayısı galibiyete yetmedi

 

Sacramento Kings, sezonun 13'üncü galibiyetini, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 129-110 mağlup ederek aldı.

Kings'te De'Aaron Fox 30 sayı ve 12 asistle "double-double" yaparken, Buddy Hield 25, Marvin Bagley 17, Bogdan Bogdanovic 15 sayıyla skora destek verdi.

Bu sezon 20'nci kez kaybeden Cavaliers'ta Jordan Clarkson 26, Collin Sexton 23 sayı, Alec Burks ise 22 sayı, 9 asist ve 7 ribauntluk performans sergiledi. Milli basketbolcu Cedi Osman ise ilk 5'te başlayarak 32 dakika süre aldığı karşılaşmayı 10 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

 

- Sonuçlar

 

Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 113-107

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 111-117

Orlando Magic-Indiana Pacers: 90-112

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 106-105

Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 110-129

Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 114-112

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 103-107

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 133-120

Phoenix Suns-Miami Heat: 98-115

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 95-105

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 10:46
  1. Amerikan Basketbol Ligi
  2. Detroit Pistons
  3. NBA
  4. Philadelphia 76ers

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