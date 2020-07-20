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Teknoloji

Sivrisineklerden koronavirüs bulaşıyor mu? Sorusu cevaplandı

Bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu sivrisineklerin vücutlarında virüslerin yaşayamadığını ve bu sebeple sivrisineklerin insanlara koronavirüs bulaştırmadığını kanıtlayan bir makale yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 22:04:00 -
Sivrisineklerden koronavirüs bulaşıyor mu? Sorusu cevaplandı

Kansas Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma sonucu, sivrisineklerin vücutlarında virüslerin yaşamadığı ve koronavirüs taşıma ihtimallerinin söz konusu olmadığı kanıtlandı. Araştırma sonuçlarının yer aldığı makale, 'Scientific Reports' dergisinde yayınlandı.

Konu ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Stephen Higgs, koronavirüsün sivrisineklerde çoğalmadığı ve bu sebeple sivrisineklerin insanlara koronavirüsü bulaştırma ihtimalinin olmadığını belirtti. Ayrıca Higgs, şu ana kadar sivrisinek sebebiyle koronavirüse yakalanan herhangi bir vakanın olmadığını söyledi.

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