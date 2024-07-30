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Gündem Sivrisinekler İsrail’i vurdu! 46 ölü…
Gündem

Sivrisinekler İsrail’i vurdu! 46 ölü…

Yeniakit Publisher
2024-07-30 16:40:00 -
Sivrisinekler İsrail’i vurdu! 46 ölü…

İsrail Sağlık Bakanlığı, Batı Nil virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 46’ya, vaka sayısının 710’a yükseldiğini açıkladı

İsrail, Batı Nil virüsü ile mücadele ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı, Batı Nil virüsü tespit edilenlerin sayısının 710’a yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada salgının başladığı Haziran ayından bu yana kadar Batı Nil virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 46 olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80’ininde herhangi bir semptom görülmediğini, yüzde 20’lik bir kesimde ise ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı gibi çeşitli semptomlar görülebileceğini ifade ediyor. Virüs bulaşanların yüzde 1’inde nadiren beyin iltihabı ya da menenjit gibi belirtiler görülebileceği aktarılıyor.

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