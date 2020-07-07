Sivrisinek sokmasına karşı ne yapılmalı?
Sivrisinek sokmasına karşı ne yapılmalı? Yaz ayının gelmesiyle birlikte sivrisinek ısırıkları büyük bir problem oldu. Gece karbondioksit salınımının artması ve gececil hayvan olmalarından dolayı sivrisinekler genelde uyku sırasında ısırırlar. Öncelikle odadaki karbondioksit oranının düşürülmesi ya da sivrisineklerin sevmediği kokular sayesinde odaya girmemelerini sağlamak en etkili yöntemlerden biri olacaktır. Bu önlemlerden önce sivrisinek ısırığı oluştuysa da yapacak birkaç yöntem kalıyor. Peki sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sinek ısırığına limon, kolonya, sirke veya yoğurt sürmek iyi gelir mi? İşte merak edilen detaylar...
Sivrisineklerin odanıza girmemesi için nane, okaliptus, fesleğen ya da idris otu gibi bitkilerle önlem alabilirsiniz. Geçiçi bir çözüm istiyorsanız, yatağınızın başına yarım limona 4-5 karanfil batırarak yerleştirmeniz yeterli olacaktır. Bunların yanı sıra uçucu yağları 3'te 2 oranında su ile karıştırıp vücudunuza veya evinize sıkarak önlem alabilirsiniz.
Her şeye rağmen sivrisinek ısırığına maruz kaldıysanız, aşağıdaki yöntemlerden birini uygulamanız yeterli olacaktır.
- Yeşil veya siyah çay poşetini ısırığın üzerinde bir süre bekletebilirsiniz. Eğer poşet çay kullanmıyorsanız, havlu veya bir tülbent parçasına çay tortusu ve birkaç damla çay damlatarak da sorununuzu giderebilirsiniz.
- Anti-enflamatuvar etkisinden dolayı aloe vera jelini de sivrisinek ısırıklarının üzerine bir yatıştırıcı ve mikrop kırıcı olarak uygulayabilirsiniz. Isırığın geç iyileşmesinin sebeplerinden biri olan bağışıklığın düşük olması durumunu, dışarıdan mikrop kırarak desteklemiş olacaksınız.
- Fesleğen yaprağını da aynı şekilde bir miktar dilimleyip ısırığın üzerinde bekletebilirsiniz. Bu yöntem hem ısırığın iyileşmesini hem de uzun bir süre sineklerin yanınıza uğramamasını sağlayacaktır.