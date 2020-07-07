Sivrisinek sokmasına karşı ne yapılmalı? Yaz ayının gelmesiyle birlikte sivrisinek ısırıkları büyük bir problem oldu. Gece karbondioksit salınımının artması ve gececil hayvan olmalarından dolayı sivrisinekler genelde uyku sırasında ısırırlar. Öncelikle odadaki karbondioksit oranının düşürülmesi ya da sivrisineklerin sevmediği kokular sayesinde odaya girmemelerini sağlamak en etkili yöntemlerden biri olacaktır. Bu önlemlerden önce sivrisinek ısırığı oluştuysa da yapacak birkaç yöntem kalıyor. Peki sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sinek ısırığına limon, kolonya, sirke veya yoğurt sürmek iyi gelir mi? İşte merak edilen detaylar...