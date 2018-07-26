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Sivrisinek ısırığına 9 işe yarayan yöntem!

Sivrisinek ısırıkları ağrıları ve kaşıntısından kurtulmak için diş macunu sirke, buz ve balı kullanabilirsiniz.

26 Temmuz 2018 Perşembe 22:15
Sivrisinek ısırığına 9 işe yarayan yöntem!

Sivrisinek ısırıkların kaşınmasını önleyecek ve geçmesinde yardımcı olacak doğal çözümler:

DİŞ MACUNU

Sivrisinek ısırığına ufak bir parça diş macunu sürerseniz kaşıntısı geçer ve şişkinliğini alır.

SİRKE

Özellikle elma sirkesinin içerdiği asit sayesinde ısırıklara iyi geldiği söylenmektedir. Pamuğa damlatarak elma sirkesini ısırıklara uygulayabilirsiniz.

BUZ

Buz terapisi kaşıntı hissini azaltır ve şişmeyi önler. Buz torbasını sinek ısırığının üzerinde koyarak bekleyebilirsiniz.

BAL

Faydaları saymakla bitmeyen bal antibakteriyel etkiye sahiptir. Isırığın üzerine bir miktar damlattığınızda kaşıntının geçmesi uzun sürmeyecektir.

ÇAY TORBALARI

Soğutulmuş poşet çay torbaları şişkinliği alır ve ısırığın olduğu bölgenin nemlenmesini sağlar.

MUZ KABUĞU

Bazı kaynaklarda muz kabuğunun rahatlatıcı etkisinden ve sinek ısırıklarına iyi geldiğinden bahsedilmektedir.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 22:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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