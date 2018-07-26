Sivrisinek ısırığına 9 işe yarayan yöntem!
Sivrisinek ısırıkları ağrıları ve kaşıntısından kurtulmak için diş macunu sirke, buz ve balı kullanabilirsiniz.26 Temmuz 2018 Perşembe 22:15
Sivrisinek ısırıkların kaşınmasını önleyecek ve geçmesinde yardımcı olacak doğal çözümler:
DİŞ MACUNU
Sivrisinek ısırığına ufak bir parça diş macunu sürerseniz kaşıntısı geçer ve şişkinliğini alır.
SİRKE
Özellikle elma sirkesinin içerdiği asit sayesinde ısırıklara iyi geldiği söylenmektedir. Pamuğa damlatarak elma sirkesini ısırıklara uygulayabilirsiniz.
BUZ
Buz terapisi kaşıntı hissini azaltır ve şişmeyi önler. Buz torbasını sinek ısırığının üzerinde koyarak bekleyebilirsiniz.
BAL
Faydaları saymakla bitmeyen bal antibakteriyel etkiye sahiptir. Isırığın üzerine bir miktar damlattığınızda kaşıntının geçmesi uzun sürmeyecektir.
ÇAY TORBALARI
Soğutulmuş poşet çay torbaları şişkinliği alır ve ısırığın olduğu bölgenin nemlenmesini sağlar.
MUZ KABUĞU
Bazı kaynaklarda muz kabuğunun rahatlatıcı etkisinden ve sinek ısırıklarına iyi geldiğinden bahsedilmektedir.
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