Sivrisineğin ısırdığı kadının yanağından çıktı! Doktorlar da şoke oldu

Rusya'da doktorlar sivrisinek tarafından ısırılan bir kadının yanağından 12 santimetrelik bir solucan çıkardı. Hastayı ameliyat eden doktorlar da yaşananlar karşısında şaşkına döndü.

Edinilen bilgilere göre, 51 yaşındaki kadın, yanak bölgesinde şişlik ve kaşıntı şikayeti ile Moskova'da bir hastaneye başvurdu. Russian Today'de yer alan habere göre yapılan muayenenin ardından doktorlar, hastanın iyi huylu bir tümörü olduğundan şüphelendi ve tümörün alınmasına karar verdi.

Sergey Grevtsev, “Lokal anestezi altında kesi yaptıktan sonra çatlağın kalınlığında bir solucan başı bulduk” dedi.

Doktor, solucanın faaliyeti nedeniyle kadının yanağında bir iltihaplanma sürecinin geliştiğini ve bunun sonucunda kaşıntıya neden olduğunu açıkladı.

Grevtsev, "Şiş bölgeyi kestik ve 12 cm uzunluğunda bir solucan çıkardık" dedi ve bunun on yıllık cerrahi pratikte gördüğü ilk vaka olduğunu söyledi.