  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sivrice depreminden etkilenen Tunceli'de kesin hasar tespiti çalışmaları başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 15:39:07 -
Sivrice depreminden etkilenen Tunceli'de kesin hasar tespiti çalışmaları başladı

TUNCELİ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremden etkilenen Tunceli'de kesin hasar tespit çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Ocak tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Tunceli merkezin yanı sıra Mazgirt ve Pertek ilçelerine bağlı tüm belde, mahalle ve köylere ilişkin "Genel Hayata Etkili" sayılması kararı alındığı belirtildi.

Depremin söz konusu alanlarda genel hayata etkili olup olmadığının tespit edilmesini amaçlayan kararın ardından 7 Temmuz itibarıyla 29 ekip, 60 teknik personel ve 30 araçla bu alanlarda kesin hasar tespit çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı