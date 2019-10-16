‘Sivilleri öldürüyor’ dedikleri Mehmetçik, dünyaya insanlık dersi verdi!

“Sivil katliamı” yaptığı iftirasıyla dünya kamuoyunun gözünde “canavar” olarak gösterilmeye çalışılan kahraman Mehmetçik, vicdanın ne demek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Afganistan, Arakan, Karabağ, Bosna, Kıbrıs, Filistin, Suriye ve Yemen gibi ülkelerde, emperyal güçlerin yaptığı katliamları görmezden gelip, can kurtarmak için her şeyini ortaya koyan Mehmetçik’e “katil” diyen akıl yoksunlarına, en güzel cevabı, yaralı güvercinin bakımını yapıp karnını doyuran Mehmetçik verdi.

Bakımını üstlendi

Şanlıurfa'daki Bilekli Karakolu’nda elektrik çarpması sonucu ayaklarının içinde yanık meydana gelen güvercine sağlıkçılar tarafından müdahale edildi. Piyade Astsubay Çavuş Ömer Faruk Aktaş, eşi ve yavruları olan güvercinle yakından ilgilendi.

Kuşun bakımını üstlenen Aktaş, Türk askerinin merhametli kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Erdoğan'dan sivil katliamı sözleri

Bugün AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sivil katliamı görmek istiyorsanız hemen yanı başımızda Suriye'nin Halep'inden İdlib'ine, Haseke'sinden Rakka'sına, Deyrizor'undan Dera'sına kadar Türkiye'nin ayak basmadığı yerlere bakın. Bitmedi. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Arakan'a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Kafkaslarda Yukarı Karabağ'a, Balkanlarda Bosna'ya bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız, Türkiye'nin müdahalesinden önce Kıbrıs'a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız hemen burnunuzun dibinde neredeyse her gün Müslümanların sokaklarda taammüden öldürüldüğü Filistin'e bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız, bölücü terör örgütünün kadın, yaşlı, çocuk demeden ülkemiz topraklarında 40 yıldır yaptığı terör eylemlerine bakın. Velhasıl sivil katliamı görmek istiyorsanız, aynanın karşısına geçin ve tarih boyunca ellerinize bulaşmış olan masum kanlarına bakın. Türkiye bu konuda asla itham edilebilecek bir ülke değildir. Türkiye'yi sivilleri katletmekle suçlayanların gözü kör, kulağı sağır, dili çatal, yüreği taşlamış, vicdanı kararmış demektir." dedi.