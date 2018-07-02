Sivilceli ciltler nasıl beslenmelidir?

MEYVELER-SEBZELER:

Cilt sağlıklı yapısını koruyabilmesi için vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Bunun için her gün düzenli olarak sebze meyve tüketilmelidir.

Özellikle A ve C vitamininden zengin olan çilek, domates, havuç, ıspanak, kavun, biber, limon, portakal, patates mutlaka beslenmede yer almalıdır.

TAM TAHILLAR:

Beyaz unlu ürünler yerine tam tahıllardan yapılan besinler daha çok lif, vitamin ve mineral barındırır.

Kan şekerinde ani değişikliklerin önüne geçer, böylece hormon dengesini korur. Esmer pirinç, esmer makarna, yulaf, arpa tüketimi artırılabilir.

OMEGA-3:

Doymuş yağ içeren gıdalar sivilce oluşumuna zemin hazırlar. Bu sebeple alabalık, somon, ton balığı, ceviz, badem, fındık gibi omega-3 kaynakları beslenmede bulunmalıdır.

ÇİNKO:

Çinko, sivilce oluşumunu önleyici bir mineraldir. Balık, süt, yumurta, kaju, badem, kabak çekirdeği ve bezelye, bamya, ıspanak, mantar gibi birçok çinko kaynağı beslenmede yer almalıdır.

YAĞ:

Sivilce yağlı ciltlerde oluşur. Yağlı beslenme de bu oluşumu tetikler. Bu nedenle beslenmede doğru yağ kaynağını seçmek çok önemlidir.

Margarin, tereyağı gibi doymuş yağlar yerine fındık, badem, keten tohumu gibi bitkisel yağ içerikli besinler tercih edilmelidir. Süt, yoğurt, peynirin az yağlı olanları tercih edilmelidir.

Bu şekilde bir beslenmenin yanı sıra kan şekerini aniden oynatacak şekerli, glisemik yükü fazla besinlerden uzak durulmalıdır

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