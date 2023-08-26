Sivilceli ciltler için günlük cilt bakımı nasıl olmalıdır? Ünlü kozmetik markaları bu ürünlerin peşinde, satışa çıkardı

Sabah uyandığınızda, güne mutlaka cildinizi temizleyerek başlayın. Cildinizi bol su ile yıkayın. Ardından, cilt tipinize uygun ve kimyasal madde içermeyen, doğal içerikli bir temizleyici ile temizleyebilirsiniz. Doğal içerikli bir temizleyici arıyorsanız; sıvı kastil sabunu tercih edebilirsiniz. Paçuli ve lavanta özlü sıvı kastil sabun, sivilceli ciltlerde yatıştırıcı özelliğe de sahiptir.

Temizleme işleminden sonra, cildinizi %100 gül suyu ile tonikleyebilirsiniz. Gül suyu kullanacaksanız, mutlaka doğal içerikli olmasına özen gösterin. Gül suyu ile tonik yaparken; toniği bir pamuk yardımıyla uygulayabilir ya da buz kalıplarına doldurduğunuz gül suyunu cildinizde gezdirebilirsiniz. Açılmış gözenek probleminiz varsa, mersin suyu da gözenek sıkılaştırıcı doğal bir tonik görevi görmektedir.

Tonik uygulamasının ardından, cilt tipinize uygun bir nemlendirici uygulayabilirsiniz. Sivilce probleminiz varsa, evde kendi nemlendiricinizi de hazırlayabilirsiniz. Shea Butter, avokado yağı ve üzüm çekirdeği yağları ile kendinize doğal içerikli ve besleyici bir nemlendirici yüz kremi hazırlayabilirsiniz.

Dışarı çıkacaksanız, evden çıkmadan 30 dakika önce mutlaka güneş koruyucu uygulamayı da unutmayın.

Gece Cilt Temizliği

Sivilceli bir cildiniz olsa da olmasa da, geceleri cildinizi temizlemeden yatağa girmeyin. Özellikle cildinizde makyaj varsa, yatağa makyajınızı temizlemeden girerseniz, gece boyunca cildinizin nefes almasını engellemiş olursunuz.

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Gece cilt temizliği rutininize, varsa makyajınızı temizleyerek başlayın. Evde, kendi makyaj temizleme yağınızı yapmak en iyisidir. Ya da dilerseniz, ciltte kullanıma uygun soğuk sıkım Hindistan cevizi yağını tercih edebilirsiniz. Cildinizi makyaj temizleme yağı ile temizledikten sonra, bol su ile durulayın ve sabah cilt temizliği rutininizi tekrarlayın.

Bu noktada, gece serumu uygulayabilir ve cilt problemlerinize yönelik bir tedavi uygulayabilirsiniz. Yeni çıkan sivilceleriniz varsa, antibiyotikli merhemler uygulayabilir ya da kurutucu etkisi bulunan Batticon’u lokal olarak bir pamuk yardımıyla, su ile seyrelterek sürebilirsiniz. Sivilce probleminiz varsa, öncelikle bunun neden kaynaklandığının belirlenmesi için mutlaka bir dermatolog ile görüşmelisiniz. Altta yatan faktörü ortadan kaldırmadığınız sürece; dışarıdan süreceğiniz hiç bir şey kesin çözüm olmayacaktır.

Sivilceli Cilt İçin Doğal Kür

Ciltteki sivilce problemlerinin en yaygın nedenlerinden biri, karaciğerden kaynaklanmaktadır. Karaciğer temizleyici etkisi ile bilinen lavanta çayı, karaciğeri temizleyerek ciltteki sivilce problemlerini ortadan kaldırır. Çok yoğun ve derin bir sivilce probleminiz yoksa; günde 1 fincan lavanta çayı içmek iyi gelecektir. Lavanta çayını; lavantayı 5 dakika kaynar suda demleyerek hazırlayabilirsiniz. Bu çayı, 1 ay boyunca düzenli olarak tüketmeniz gerekmektedir.

Sivilceli Ciltler İçin Haftalık Cilt Bakımı

Sivilceli ciltlerin yaptığı en büyük hatalardan biri, haftalık cilt bakımı rutininde peeling kullanmaktır. Ölü derileri temizleyen peeling, sivilceli ciltlerde bakterilerin yayılarak sivilce probleminin artmasına neden olabilir. Haftalık cilt bakım rutini için, cilt tipinize uygun ve doğal içerikli bir maske uygulayabilirsiniz. Daha derinlemesine bir temizlik için, ayda 1 kez profesyonel cilt bakımı yaptırabilirsiniz. Ayrıca, bal ve tarçın gibi sivilceler üzerinde etkili haftalık doğal cilt bakım maskelerinden de uygulayabilirsiniz.

Eczanede Satılan Sivilce Kremleri

ürünleri kapış kapış satılıyor...

Gençlerin en büyük sorunlarından biri de sivilce olayıdır. Sivilceler kişide psikolojik sorunların yanı sıra görsel açıdan da kötü bir izlenim yaratmaktadır. Hepimiz yüzümüzde sivilce çıktığında kendimizi doğal olarak kötü hissediyoruz. Bundan dolayı da sivilce yok edecek kremler arayışına giriyoruz. Sivilcelerin sebep olacak bir çok etken bulunuyor. Sivilcelerin yok edilmesi açısından kullanılabilecek bir çok krem vardır.

Bu kremler,Retino-aTretinoin sivilce kremi, Avene Triacneal, İmex, Nadixa, Acnelyse, Tiretin, İsotrexin vb. gibi ürünlerdir. Bu kremlerin Sivricek kurutup yok edildiği bilinmektedir. Yalnızca sivilce bulunan kısımları uygulanmaktadır. Kremin ayrı bir etkili oranı vardır. Bu nedenle eczanelerden temin edeceğiniz zaman probleminizin ne derece de olduğunu dile getirmeniz doğru olacaktır.

Çay Ağacı Yağının Cilt Lekeleri Ne Faydaları

Çay ağacı yağı son zamanlarda sıklıkla duyulan bir üründür. Çay ağacı yağının cilt lekelerine bir çok faydası olduğunu bilmektedir. Bu faydalarını sizlere sırasıyla belirtelim.

Sivilceleri temizler ve yok eder. Sedef hastalığına iyi gelmektedir. Egzama ve kuru yatkın içecekleri iyi geldiği söylenmektedir. Gözlerdeki arpacı iyileştirir. Elleri doğal olarak sterilize eder. Kadınların büyük sorunlarından biri makyaj olayını temizlemeye yardımcı olur. Tırnaklarda kimi ayaktaki mantar ve enfeksiyonları giderici özelliği sahiptir. Yağlı çiftlerin yağ dengesini ayarlamaya yardımcı olur. Böcek ısırıklarını yatıştırır.Ayaklık sorunlarına iyi gelir. Cilt kestiklerini ve enfeksiyonlarına karşı iyi gelmektedir. Aşırı kuru olan saç derisine iyi gelir ve köpekleri azaltır. Oluşacak et benlerinin yok etmek için faydalıdır.