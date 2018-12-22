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Sivilcelere karşı sirkeli kuru erik

Sivilcelerden kurtulmak istiyorsanız sizlere doğal bir önerimiz var.

22 Aralık 2018 Cumartesi 22:11
Sivilcelere karşı sirkeli kuru erik


Sivilceler yağ bezlerinin fazla çalışmasından oluşur. Sivilce kesinlikle sıkılmamalıdır. Aksi takdirde ciltte iz kalabilir. Ayrıca çok yağlı ve baharatlı yiyecekler yememek gerekir. Bir bardak sirkenin içine bir avuç kuru erik koyup 10 dakika kadar bekletin. Sonra erikleri sirkenin içinden çıkartıp sivilce üzerine sürün.

VEYA bir su bardağı ekşi nar suyuna yarım su bardağı sirke karıştırın. Bu suya bir parça pamuğu batırıp sivilce üzerine kompres yapın.

VEYA 2 su bardağı suya 2 çorba kaşığı ıhlamur koyup 20 dakika kaynatın. Daha sonra temiz bir tülbentten geçirerek süzün. Bu suya batırdığınız yumuşak bir havlu ile sivilce üzerine kompres yapın.

VEYA önce yüzünüzü güzelce yıkayın. Sonra nemlendirici ile 10 dakika kadar masaj yapın. 6 bardak suyun içine bir avuç kuru papatya koyup 10 dakika kaynatın ve temiz ince bir tülbentten geçirerek süzün. Biraz soğuduktan sonra yumuşak bir havluyu ılıklaştırdığınız bu suyun içine batırıp yüzünüze koyun. Havlu soğuyunca işlemi tekrarlayın. Sonra temiz bir parça pamukla yüzünüzü silin.

VEYA yarım su bardağı limon kolonyasının içine bir avuç adaçayı koyup 2 gün bekletin. Sivilce kuruyana kadar küçük bir parça pamukla her gün sadece sivilce üzerine sürün.

VEYA akşamları yüzünüzü yarı yarıya sulandırılmış elma sirkesi ile silerseniz cildinizdeki lekelerede faydası olduğunu göreceksiniz.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 22:11
  1. sivilce
  2. sivilceler için doğal öneri

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