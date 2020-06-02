Sivilcelere karşı doğal ilaç: Çay ağacı yağının faydaları...

Alternatif tıpta yaygın olarak kullanılan çay ağacı yağı, cilt sağlığının yanı sıra birçok hastalığa karşı birebir geldiği bilinmektedir. Özellikle sivilcelere karşı doğal bir ilaç olan çay ağacı yağı, alternatif tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Antibakteriyel etkisi sayesinde enfeksiyonu bitirmede oldukça etkilidir. Ayrıca çay ağacı yağı, akciğer ve karaciğeri de yenilemektedir. İşte çay ağacı yağının şaşırtan faydaları...

- Çay ağacı yağı, cilt sağlığına birebir gelmektedir. Cildi ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır. Sivilceleri yok etmede çok etkilidir. Kırışıklığa da iyi gelir.

- Herpes virüsünün neden olduğu yaraları geçirir. Yaralı bölgeye sürülmesi durumunda bölgeyi enfeksiyonlu hücrelerden arındırır.

- Diş etinin deformasyona uğramasını engeller, diş aralarındaki yemek kalıntılarını temizler. Tükürük içerisindeki bakterileri azaltır, ağız kokusunu önler.

- Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar. Bronşların temizlenmesinde etkilidir.

- Çay ağacı yağı kanayan dişler, kas ve kemik ağrıları ve bağırsak rahatsızlıklarında da kullanılmaktadır.