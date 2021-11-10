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Kadın - Aile Sivilceler için kil maske tarifi
Kadın - Aile

Sivilceler için kil maske tarifi

Ev yapımı yüz maskeleri, sivilcelerden kurtulmak ve akne izlerini ortadan kaldırmak için mükemmel doğal ilaçlardır.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 21:32:00 -
Sivilceler için kil maske tarifi

Kil maskesi, tek başına veya doğru malzemelerle kullanıldığında ciltteki ölü deriyi temizler. Kil ciltteki gözenekleri sıkıştırmak ve fazla yağdan temizlemek için en etkili malzemelerden biridir.  İşte kil maske tarifi.

Malzemeler

  • 3 tatlı kaşığı kil
  • 3 yemek kaşığı gül suyu
  • Çeyrek limonun suyu
  • 5 yemek kaşığı maden suyu

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri karıştırın ve temizlenmiş cildinize sürün. Maske iyice kuruduktan sonra ılık su ile durulayın. Ardından bir pamuğa birkaç damla maden suyu dökün ve cildinizi bununla silin. Bu maskeyi sivilceleriniz geçene kadar haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

 

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