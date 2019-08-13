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Sivilce, yanık, yara, sezaryen ve kesik izleri tedavisi

Vücuttaki kesik izleri nasıl geçer, yüzdeki kesik izleri nasıl geçer, cam kesik izleri nasıl geçer, yara ve kesik izleri nasıl geçer, sırtta kesik izleri, yüzde kesik izleri nasıl geçer, sivilce izleri için maske, sivilce nasıl geçer, sivilce izleri nasıl geçer evde, sivilce tedavisi nasıl yapılır? soruları en çok aranan kelimelerin başında yer almakta. Fraksiyonel Lazer sivilce, yanık, yara, sezaryen ve kesik izlerinin tedavisinde uygulanan en etkili yöntemlerdendir. Aynı şekilde cilt çatlakları ve ciltteki kırışıklıkların kozmetik açıdan düzeltilmesinde ve cildin yenilenmesinde bu yöntem kullanılır.

13 Ağustos 2019 Salı 15:19
Sivilce, yanık, yara, sezaryen ve kesik izleri tedavisi

Vücuttaki kesik izleri nasıl geçer, yüzdeki kesik izleri nasıl geçer, cam kesik izleri nasıl geçer, yara ve kesik izleri nasıl geçer, sırtta kesik izleri, yüzde kesik izleri nasıl geçer, sivilce izleri için maske, sivilce nasıl geçer, sivilce izleri nasıl geçer evde, sivilce tedavisi nasıl yapılır? Soruları en çok aranan kelimelerin başında yer almakta. Fraksiyonel Lazer sivilce, yanık, yara, sezaryen ve kesik izlerinin tedavisinde uygulanan en etkili yöntemlerdendir. Aynı şekilde cilt çatlakları ve ciltteki kırışıklıkların kozmetik açıdan düzeltilmesinde ve cildin yenilenmesinde bu yöntem kullanılır.

Tüm cildi etkilemeden, cildin uygulama yapılan kısmını etkilemektedir. Fraksiyonel lazer, dokuda ki suya tutunarak uygulandığı dokuyu buharlaştırmakta ve etki seviyesini kontrol edebilmektedir. Fraksiyonel lazer tedavileri için dermatoloji kliniğimize başvurabilirsiniz.

Sivilce izleri nasıl geçer evde

Limon

Harika bir dezanfektan özelliğe sahip olan limon içeriğindeki c vitamini ve strik asitle cilde taze bir görünüm kazandırır. Limon aynı zamanda çok iyi bir temizleyici olmakla beraber ciltteki aşırı yağlanmayı ortadan kaldırır. Yarım limonu sıkın ve sivilce izlerinize masaj şeklinde sürün.

Karbonat

Karbonat cilde ilk uygulandığı andan itibaren değişimi fark ettiren çok iyi bir temizleyicidir. Sivilcelere veya onların bıraktığı izlere sürüldüğünde rengi açar ve cildin normal görüntüsünü yeniden kazandırır. Karbonat ciltteki ölü katmanı kaldırarak yeni hücrelerin oluşumunu sağlar. 1 tatlı kaşığı karbonata su ilave ederek macun kıvamını getirin. Ardından yüzünüze masaj şeklinde yedirin. Cildiniz çok kuru ise içine 1 çay kaşığı zeytinyağı ekleyebilirsiniz. 10 dakika sonra cildinizi ılık su ile durulayın.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:19
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