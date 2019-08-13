Sivilce, yanık, yara, sezaryen ve kesik izleri tedavisi

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Tüm cildi etkilemeden, cildin uygulama yapılan kısmını etkilemektedir. Fraksiyonel lazer, dokuda ki suya tutunarak uygulandığı dokuyu buharlaştırmakta ve etki seviyesini kontrol edebilmektedir. Fraksiyonel lazer tedavileri için dermatoloji kliniğimize başvurabilirsiniz.

Sivilce izleri nasıl geçer evde

Limon

Harika bir dezanfektan özelliğe sahip olan limon içeriğindeki c vitamini ve strik asitle cilde taze bir görünüm kazandırır. Limon aynı zamanda çok iyi bir temizleyici olmakla beraber ciltteki aşırı yağlanmayı ortadan kaldırır. Yarım limonu sıkın ve sivilce izlerinize masaj şeklinde sürün.

Karbonat

Karbonat cilde ilk uygulandığı andan itibaren değişimi fark ettiren çok iyi bir temizleyicidir. Sivilcelere veya onların bıraktığı izlere sürüldüğünde rengi açar ve cildin normal görüntüsünü yeniden kazandırır. Karbonat ciltteki ölü katmanı kaldırarak yeni hücrelerin oluşumunu sağlar. 1 tatlı kaşığı karbonata su ilave ederek macun kıvamını getirin. Ardından yüzünüze masaj şeklinde yedirin. Cildiniz çok kuru ise içine 1 çay kaşığı zeytinyağı ekleyebilirsiniz. 10 dakika sonra cildinizi ılık su ile durulayın.