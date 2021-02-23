Sivilce patlatmak zararlı mı? Sivilce patlatılır mı?

Hemen hemen bütün insanlarda oluşan sivilcelerin patlatılması konusunda bazı kişiler tereddüt yaşıyorlar. Sivilce patlatılır mı? Sivilce patlatınca daha çok sivilce çıkar mı? Sivilce patlatmak zararlı mı?

İltihaplardan oluşan bir dokulu yapı olan sivilceleri patlatmak, içerisinde bulunan iltihabın kana karışmasına sebep olabilir. Özellikle henüz daha yeni çıkmış bir sivilceyi sıkmak, deri altına daha çok iltihap yayılmasına neden olur. Eğer deri altına iltihap yayılırsa, sivilcenin vücuttan geçmesi zorlaşır. Ayrıca bu iltihabın bütün vücuda yayılma tehlikesi vardır.

Sivilce patlatırken o bölgedeki sinirlere hasar verilebilir. Aynı zamanda o bölgede kalıcı olarak iz olma ihtimali de var.

Sivilce patlatması sonucunda kronik olarak sivilce problemi yaşanılabilir. Bu yüzden sivilce patlatmamaya özen gösterilmelidir.