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Kadın - Aile Sivilce nasıl geçer, ne iyi gelir? Sivilceler için ev yapımı maske
Kadın - Aile

Sivilce nasıl geçer, ne iyi gelir? Sivilceler için ev yapımı maske

Sivilceler hemen hemen herkesin ortak problemleri arasındadır.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 00:01:00 -
Sivilce nasıl geçer, ne iyi gelir? Sivilceler için ev yapımı maske

Sivilceler hemen hemen herkesin ortak problemleri arasındadır. Sivilce hayati bir problem olmamakla birlikte kişinin psikolojisini ve sosyal hayatını önemli ölçüde etkileyebilir. Sivilce oluşumuna yol açacak birçok faktör yer almaktadır. Akne oluşumuna neden aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Genetik yatkınlık,
  • Hormonal faktörler,
  • Stres ve endişe oluşturan faktörler,
  • Yanlış kozmetik ürünlerinin kullanılması,
  • Çeşitli rahatsızlıklar neticesinde oluşabilir.

Sivilceler için ev yapımı maske

Limon suyu ve tarçın karışımı sivilcelerinizden kurtulmanızı sağlayacak en iyi doğal tedavi seçeneklerinden biridir.

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
  • 1 çorba kaşığı tarçın

Yapılışı

Tarçın ve limon suyunu karıştırıp sivilceleriniz üzerine uygulayın. 15-20 dakika bekletip ılık su ile durulayın, nemlendirici uygulayın ve haftada 2-3 kez tekrarlayın.

 

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