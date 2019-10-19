Sivilce nasıl geçer evde? Sivilce geçirmenin doğal yolları

Derinin üzerindeki ölü tabaka, yağlanma ve deri altı iltihabıyla oluşumunu tamamlayan sivilceler oldukça can sıkıcı olabiliyorlar. Peki ama sivilce nasıl kurutulur? Evdeki yöntemlerle sivilce nasıl kurutulur? İltihaplı sivilce nasıl kurur? İşte anında sivilce kurutma yöntemi...

Bazı dönemlerde cildimizin hiç beklenmedik noktalarında sivilceler belirir. Özellikle yağlı citlerde bu problem sıklıkla görülebilir. Deri altından gelen yağlar ve ölü derilerin birleşmesiyle oluşan sivilcelerin birçoğu can yakıcıdır.

Öncelikle yeme-içme alışkanlıklarının kontrol edilmesi gereken bu evrede, anında sivilcenin giderilmesi için yapılamsı gereken birkaç önemli nokta daha mevcuttur. sivilce, yara olarak görülmeli ve o bölge sürekli temiz tutulmalıdır. Yağdan arındırılmalı ve soğuk su ile arada temizlenmelidir.

Bunun dışında cilt temizliğine dikkat edilmeli, yağlı ve aşırı tuzlu yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

Sivilceleri ortadan kaldırmak içinse, vereceğimiz tarifi uygulamanız yetecektir.

- 1/4 yaş maya (çeyrek yaş maya)

- 2 tatlı kaşığı süt

- 1 çay kaşığı bal

Bütün malzemeleri karıştırarak sivilce üzerine uygulayın ve 10-15 dakika bekletin. Çok kurumamasına özen gösterin. Çatlamasın. Ilık suyla durulayın.

Yüzünüzün tamamına uygulayacağınız gibi, sadece tek bir sivilce için de tarifin miktarını azaltarak uyglayabilirsiniz.

Eğer sivilce oluşumunu erken farkeder ve yaparsanız, kabararak büyümemesini sağlayacaksınız. Ama aniden bir gecede hormonsal bir düzensizlikle beliriverdiyse iki ya da üç kere kullanmanız gerekebilir.