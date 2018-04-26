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Sivilce izlerinden kurtulmak mümkün mü?

Bir çok kişinin kişisel sorunu haline gelen sivilceler için bir sürü tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bu tedavi çeşitleri kişilerin cilt tipine göre farklılık gösterebilir. Peki sivilce izlerinden nasıl kurtulabiliriz? Sivilce izleri tedavileri neler? İşte sivilce ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

26 Nisan 2018 Perşembe 16:19
Sivilce izlerinden kurtulmak mümkün mü?

Uzman Dermatalog Dr. Fulya Tezel, sivilceler ve sivilce izlerinin giderilmesinde uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.
Sivilce sorunu yaşayan birçok kişinin sıklıkla yakındığı sivilce izleri, dermatolojik uygulamalar ile sorun olmaktan çıkabiliyor. Sivilceler ve sivilce izlerinin giderilmesinde uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Uzman Dermatolog Dr. Fulya Tezel, ''Sivilce; yüz, boyun, göğüs, sırt, omuz ve kollarda görülen yağ kanallarını tutan bir hastalıktır.

Bu bölgelerin sürekli göz önünde bulunduğu düşünüldüğünde en çok rahatsız olunan cilt problemi olması gayet normal. Genellikle 20'li yaşlarda görülen bu cilt hastalığı, her zaman olmasa da en çok yağlı cilt tipine sahip kişilerde görülüyor. Sivilceler zamanla geçiyor olsa da ardında skar denilen kalıcı izler bırakıyor. Sivilce problemi yaşayan kişilerin en çok yakındığı durumlardan biri olan sivilce izleri dermatolojik uygulamalar ile artık kabus olmaktan çıkıyor'' dedi.

''SİVİLCE İZLERİNDEN KURTULMAK HAYAL DEĞİL''

Aktif sivilcelerin yok olması için çeşitli dermatolojik yöntemler olduğunu belirten Dr. Tezel, ''Her ne kadar geçici bir cilt hastalığı olarak gözükse de sivilceler vücutta iz bırakma potansiyeline sahip. Bu noktada sivilceleri patlatmaktan kaçınılmalı ve bir dermatoloğa danışılmalı. Geçmişte bu cilt sorunuyla karşılaşan ve bugün sivilce izlerinden mustarip olanların üzülmesine artık gerek yok. Günümüzde uygulanan birtakım dermatolojik yöntemlerle sivilce lekelerinin görünürlüğünü azaltmak hatta tamamen yok edebilmek mümkün olabiliyor. Sivilce izlerini gidermek için kullanılan uygulamalardan biri olan kimyasal peeling, izleri azaltırken siyah noktaları da azaltıyor ve cildin parlak bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor.

Leke tedavilerinde kullanılan karbon peeling yöntemi, sivilcelerden kaynaklanan izleri yok etmek için bir diğer etkili yöntem. Bu tedavi tek seansta lekelere çözüm olmuyor. Hastaların sivilcelerinin azaldığını görmek için sabırlı olmasını gerektiren bu yöntem 6-10 seans kadar sürüyor. Bu tedavi sonrasında ciltte tam bir yenilenme sağlanıyor.Bu uygulamalar sivilce lekelerine karşı ilk akla gelen yöntemlerden olmakla birlikte ciltte yenilenme de sağlıyor. Ayrıca bu yöntemlere ek olarak çeşitli çözümler de var. Hangi uygulamanın cilt için en uygun çözüm olduğunu anlamak için dermatoloğun muayene etmesi gerekiyor'' şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 16:19
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