Sivilce izleri nasıl kaybolur?

1 tatlı kaşığı olgunlaşmış avokado içerisine 1 çay kaşığı badem yağı ilave edilerek elde edilen karışım düzenli olarak cilde uygulandığında sivilce izlerine karşı etkili olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda bu karışım cilt üzerinde yoğun E vitamini içermesinden dolayı besleyici etkisi de vardır.

1 kahve fincanı doğal elma sirkesi ile 1 kahve fincanı doğal maden suyu karıştırılarak elde edilen karışım pamuk yardımı ile sivilce izlerine uygulandığında oldukça etkili olur. Bu yöntemin öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kez uygulanması yeterlidir.

Limon suyu maskesi de sivilce izlerine karşı uygulanan etkili bir yöntemdir. Limon, hücre yenileyici özelliği ile ciltteki sorunları azaltır.

Limon doğal antiseptiktir. Ayrıca limonun kurutucu özelliği kısa sürede sivilce izlerinin azalmasını sağlar. Limon maskesi hergün yarım limon suyunun bir pamuk yardımıyla cilde uygulanması ile yapılır.

Bu yöntem cilde uygulanırken sivilcelerin patlamamasına dikkat edilmelidir. Limon maskesi gece uyumadan önce yapılır. Sabah kalkıldığında ılık su ile yıkanmalıdır.

Kuru ciltler dışında karma ve yağlı cilt yapısına sahip kişiler haftada 2 ya da 3 kez uygulayabilir.Ciltte kızarmalar gözlemlenirse bu maske kullanılmamalıdır.

1 çay kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı maya, 1 adet yumurtanın akı ve 1 çay kaşığı limon suyu ile elde edilen karışım haftada bir kez cilde uygulandığında ciltteki lekelerin hafiflediği gözlemlenebilir.

Rendelenmiş elma üzerine 1 ya da 2 kaşık bal ilave edilerek elde edilen karışım ciltteki sorunlu bölgeye uygulanır. Düzenli olarak haftada 1 kez uygulanması önerilir.

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