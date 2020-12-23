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Sağlık Sivilce izleri nasıl geçer? | Sivilceye ne iyi gelir?
Sağlık

Sivilce izleri nasıl geçer? | Sivilceye ne iyi gelir?

Özellikle ergenlik döneminde çıkan sivilce sorununun neden olduğu izler hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahatsızlık verir. Sivilceler tedaviyle geçse bile iz bırakabiliyor. Peki sivilce izleri nasıl geçer? Sivilceye ne iyi gelir? Sivilce lekeleri için doğal yöntemler nelerdir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-23 14:49:00 -
Sivilce izleri nasıl geçer? | Sivilceye ne iyi gelir?

Öncelikle cilt temizliğine kişi için önemli olmalıdır. Cilt, sabah ve akşam olmak üzere, günde iki defa, düzenli olarak suyla yıkanmalıdır. Bu şekilde gözenekleri tıkayan kirleri temizlemiş olursunuz. Temizleyicilerin, cildin doğal ph’ına yakın olmasına dikkat etmeniz gerekir. Haftada 2-3 kez yapılan kil maskesi, cildin yağlardan kurtulmasını sağlayacaktır. Haftada bir kez yapılan buhar banyosu, gözeneklerinizi genişletir. Böylece siyah noktalardan kurtulmanızı kolay hale getirir.

Her ne kadar aksi söylense de beslenmenin sivilce oluşumunda doğrudan bir etkisi olduğu ispatlanmamıştır. Ancak meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek yararlıdır. Çünkü bunların cilt dostu olduğu bilinir. Ayrıca düzenli uyku, hormonların aktivitesini düzelttiğinden her gece en az 7 saat uyumak büyük önem taşır. Ciltte oluşan sivilcelerin sıkılması hem yaraya neden olup, iz bırakır, hem de sivilcelerin iltihaplanarak yayılmasına neden olur. Bazı bitki çayları cilde çok fazla faydası dokunur. Ihlamur ve rezene çayları bunlardan birkaçıdır.

Sivilceye ne iyi gelir?

Limon Suyu; Limon ciltteki lekelere en iyi gelen doğal ürünlerden bir tanesidir. 

Deniz tuzu; Deniz tuzu sivilcelerin geçmesinde etkisi çok fazladır. Tuz su ile karıştırılır ve hazırlanan tuzlu su pamuk yardımıyla sivilceli bölgelere hafif bastırılır.

Elma Sirkeli Tonik; Elma sirkesi, ciltteki lekelerin rengini açar. Bu tonik, her gün yatmadan önce rahatlıkla yapılabilir. 

Aloe Vera Maskesi; Cilt maskelerinde kullanılan aloe vera yenilenmeyi destekleyen bir özelliktedir.

Karbonat; Karbonat, ciltteki lekeleri giderirken bu lekelerin yeniden oluşmasını da önler. Haftada birkaç gün, ıslatılan cilde karbonat serpiştirilebilir.

Salatalık; Salatalık genel olarak cildi dinlendirir. Hücrelerde yenilenme sağlar ve lekelere de iyi gelen bir özelliği vardır.

Keten Tohumu Maskesi; Keten tohumu vücuda birçok faydasının yanı sıra cilt lekeleri için de oldukça iyi bir çözüm yoludur. 

Domates Dilimleri; Domates, içerisindeki beta karoten ile yenileyici etkisi vardır. Domatesi de salatalık gibi dilimleyerek cildinize yerleştirebilirsiniz. 

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