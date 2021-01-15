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Sağlık Sivilce çıkmasına sebep olan yiyecekler
Sağlık

Sivilce çıkmasına sebep olan yiyecekler

Sivilceler ergenlik döneminden başlayan bir sorundur. Bazı yiyecekler sivilce çıkmasına etki eden faktörler arasında yer alır. Bu yiyeceklerden uzak durmak ise sivilceleri engellemek için faydalıdır. Sivilce çıkmasına sebep olan yiyecekler hangileridir? İşte sorunun cevabı…

Yeniakit Publisher
2021-01-15 22:18:00 -
Sivilce çıkmasına sebep olan yiyecekler

Günlük tükettiğimiz yiyecekler yağ ve baharat sebebiyle sivilce çıkartabiliyor. Sivilcelerden rahatsız olanlar, bu yiyeceklerden uzak durması gerekiyor. İşte sivilce çıkmasına sebep olan besinler:

- Çok baharatlı ve acı yiyecekler

- Şekerli yiyecekler

- Süt ve süt ürünleri

- Asitli ve şekerli içecekler

- İşlenmiş gıdalar (fastfood)

- Hazır meyve suları

- Dondurma

- Kahvaltılık gevrek ürünleri

- Kızarmış soğan halkaları, sosis ve salamlar

Her ne kadar ciltten cilde fark gösterse de genel olarak bu yiyecekler sivilce çıkmasını tetikliyor. Sivilce sorunuyla karşı karşıya kalanların bu yiyecekleri az miktarda tüketmesinin faydası bulunuyor.

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