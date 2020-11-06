  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Sivil Toplum Çalıştayı" başladı
Aktüel

"Sivil Toplum Çalıştayı" başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:37:37 -
"Sivil Toplum Çalıştayı" başladı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sivil Toplum Çalıştayı" başladı.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığınca finanse edilen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yasal Çerçeve ve Kapasite Geliştirme Projesi" kapsamında düzenlenen iki günlük çalıştaya, Türkiye’nin önde gelen kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılıyor.

Çalıştayın açılışında konuşan İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Ömer Okumuş, kamu-sivil toplum ilişkisinin önemine değindi.

İstanbul'un bir sivil toplum kuruluşu başkenti olduğunu dile getiren Okumuş, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının yaklaşık beşte birinin İstanbul'da bulunduğuna dikkati çekti.

Okumuş, Dernekler Dairesi Başkanlığından Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne dönüşen kurumsal yapının değişiminde ve dönüşümündeki düşünsel altyapının çağın gereklerine uygun bir teşkilat yapısının oluşturulması yönündeki anlayış değişikliği olduğunu ifade etti.

- Çalıştayın önemi

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Erkan Kılıç konuşmasında, Türkiye son 17 yılda yaşanan demokratikleşme ve sivilleşme alanında yapılan reformlardan bahsetti.

Bu kapsamda Türkiye’de gönüllülükten dijitalleşmeye, şeffaflık ve hesap verebilirlikten sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitesinin artırılmasına kadar pek çok alanda idari, teknik ve yasal çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Kılıç, Sivil Toplum Çalıştayı'nın, Genel Müdürlüğün son yıllarda yürüttüğü faaliyetlerin sivil toplum kuruluşları üzerindeki etkilerini görmek, bu faaliyetlerin bu kuruluşlar tarafından nasıl değerlendirildiğini anlayabilmek, onların görüşlerine başvurmak, süreci birlikte yönetmek ve ihtiyaçları tespit etmek açısından oldukça anlamlı olduğunu kaydetti.

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Türkiye’nin sivil toplum alanında çok ciddi geleneksel bir birikiminin var olduğunu ve sivil toplum kuruluşlarının, devletin yürüttüğü iş ve işlemlerde tamamlayıcı bir unsur olduğunu dile getirdi.

Çiçekli, bu hedefe yönelik Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen e-Alındı Belgesi, e-Genel Kurul ve internet üzerinden üyeliğe giriş ve çıkış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi gibi dijital alt yapı geliştirmelerinin önemli olduğunu anlattı.

Çalıştayda, yaklaşık 15 bin sivil toplum kuruluşu ve kamu görevlisinin katılımı ile gerçekleştirilen anket çalışmasının analizi ile yurt dışı mevzuat ve iyi uygulama örnekleri raporunun sunumu yapılarak katılımcıların görüş ve düşünceleri alındı. Ardından gönüllülük ve dijitalleşme konularında atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Programın ikinci gününde ise şeffaflık ve hesap verilebilirlik, yardım toplama ve bağış kabulü ile sosyal girişimcilik konularından oluşan atölye çalışmaları yapılacak. Gün sonunda katılımcılar tarafından çalıştay değerlendirilecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'a yakın isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması
Dünya

Biden'a yakın isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Başkan adayı Joe Biden'a yakınlığıyla bilinen ABD Kongresi eski üyesi Toby Moffett, Türkiye'nin ABD için çok önemli olduğunu ve Biden'ın..
Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Hande Fırat reyting için yayını kesmedi
Gündem

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Hande Fırat reyting için yayını kesmedi

CNN Türk'te Zafer Şahin ve Razi Canikligil canlı yayında kavgaya tutuştu. Canikligil, Şahin'e ağır hakaret etmesine rağmen program sunucusu ..
Fransız mallarına boykot çağrısı yapan İslam alimi tutuklandı
Dünya

Fransız mallarına boykot çağrısı yapan İslam alimi tutuklandı

Darbeci Abdulfettah es Sisi rejimi, Mısır’da Fransız mallarına boykot uygulanması yönünde çağrı yapan tanınmış İslam alimlerinden Mustafa el..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay