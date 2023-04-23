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Aktüel Sivil polis aracına ateş açılmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Sivil polis aracına ateş açılmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-04-23 22:12:00 -
Sivil polis aracına ateş açılmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara şeker dağıtan sivil polislerin aracına ateş açılmasına ilişkin iki zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Küme Evleri mevkisinde otomobille devriye gezen ve çocuklara şeker ikram eden sivil polislere şüpheli T.D (25), tabancayla rastgele ateş açarak kaçtı.

Araç ve polislerin isabet almadığı olay sonrası T.D. ve yanında bulunan B.D. (15) yakalandı.

T.D'nin hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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