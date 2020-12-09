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Dünya Sivil itaatsizlik eylemleri başladı: Hain Paşinyan
Dünya

Sivil itaatsizlik eylemleri başladı: Hain Paşinyan

Ermenistan’da muhalefet tarafından Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası için verilen süre tamamlanınca ülke genelinde sivil itaatsizlik protestoları başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 12:46:00 - 2020-12-09 12:49:07

Ermenistan'da muhalefet geçtiğimiz hafta sonu büyük bir miting yaparak Dağlık Karabağ Ateşkes Anlaşması'na imza atan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi için dün saat 12.00'a kadar süre vermişti. Paşinyan dün istifa açıklaması yapmayınca akşam saatlerine doğru ülkede protestolar başladı.

Başkent dahil birçok kent karıştı

Başta başkent Erivan olmak üzere bazı kentlerde muhalefet partisi üyesi birçok protestocu otoyolları ulaşıma keserek eylem yaptı. Polisler tarafından da göstericilere karşı müdahaleler gerçekleşirken birçok eylemde arbede çıktı. Bazı göstericiler gözaltına alınırken polis trafiğe kapatılan yolların tekrar açılması için yoğun çaba sarf etti.

'Hain Nikol'

Göstericiler 'Hain Nikol' sloganları atarken Ermeni Devrimci Federasyonu Bürosu üyesi İşhan Saghatelyan akşam saatleri itibariyle ülkede sivil itaatsizlik eylemlerine başladıklarını duyurdu. Eylemler gece saatlerine doğru sona ererken bu sıralarda Erivan'ın siyasi koridorlarında hareketlilik gözlendiği ve birçok siyasi parti liderinin toplantılar yaptığı öğrenildi. Ülkedeki muhalefet bloğunun oluşturduğu 'Vatan Kurtuluş Hareketi' gece saatlerinde yayınladığı ilan ile tüm muhalifleri bugün Erivan'daki parlamento binası önünde toplanmaya davet etti.

İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan, 10 Kasım 2020 günü Azerbaycan karşısında mağlup olduklarını kabul etmişti.

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Yorumlar

ankaralı

adamlar başbakanlarına hain diyor ama ermenilerin kendiside vatan haini madem kazanabileceğinize emindiniz niye gitmediniz savaşmıya kaçan kandileri suçlu başbakanları ne kadar komik keşke bütün ermeniler girseydide azerbaycan bunların kökünü kurutsaydı ne güzel olacaktı
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