Sivil Havacılıktan hava yolu personeli için Kovid-19 tedbirleri

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtilerinin yolcuda veya mürettebatta görülmesi ya da şüphesi durumunda yapılacaklara ilişkin yeni kararlar aldı.

SHGM tarafından hazırlanan genelgede, Kovid-19 tedbirleri kapsamında havacılık sağlık muayenesi detayları ile riske açık personele psikolojik destek verilmesine yönelik hususlara yer verildi.

Buna göre, Kovid-19 ile ilgili havacılık sağlık muayenelerinde ihtiyaç olduğunda Sağlık Bakanlığının en son yayınladığı "Yolcular ve Uçuş Görevlilerine Yönelik Takip Algoritması"na uyulacak.

Bu alanda izolasyonu ve tedavisi bitmiş olanlar havacılık tıp merkezinde uçuşa elverişlilik yönünden değerlendirilecek.

Havacılık personelinin uçuşa elverişlilik açısından değerlendirilmesi enfeksiyon, iç ve göğüs hastalıkları uzmanları ve psikiyatristlerce yapılacak.

Kovid-19 salgını döneminde havacılık personeli, ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve bulgularından biri gelişirse maske takarak SHGM tarafından bildirilen havacılık tıp merkezine veya en yakın sağlık kuruluşuna başvuracak.

Kovid-19 tanısı alan personel uçuşa başlamadan önce kurum tarafından bildirilen havacılık tıp merkezine uçuşa elverişlilik değerlendirmesi için gidecek.

Olası veya kesin Kovid-19 vakası ile vakanın semptomları başlamadan önceki 48 saat içinde yakın temas (15 dakikadan fazla, 1 metreden yakın, maskesiz aynı ortamda bulunma) öyküsü bulunanlar 14 gün evde izolasyon sürecini başlatacak.

Kovid-19 rehberine göre tedavi ve izolasyonu sonlandırılan kişiler, Kovid-19 nedeniyle evde tedavi ve izlemi yapılanlar, tedavi ve izlem sonlandıktan 14 gün sonra incelemeye alınacak.

Virüs nedeniyle hastanede yoğun bakım ihtiyacı olmadan tedavi görenlerin, hastalık başlangıcından itibaren en erken 28 gün sonra olmak kaydıyla taburcu olduktan 14 gün sonra muayenesi yapılacak.

Kovid-19 sebebiyle hastanede yoğun bakım ihtiyacı olan ancak entübe edilmeden tedavi görenlerin taburcu olduktan 3 hafta sonra, hastanede yoğun bakım ihtiyacı bulunan ve entübe edilerek tedavi görenlerin, taburcu olduktan 3 ay sonra genişletilmiş-yenileme muayenesiyle belirlenen havacılık tıp merkezinde uçuş elverişliliği açısından gerekli klinik muayenesi, laboratuvar ve görüntüleme incelemeleri gerçekleştirilecek.

- Kovid-19 riskine karşı psikolojik destek

Havacılık işletmeleri, Kovid-19 riskine açık olan pilot, kabin ekibi üyesi ve hava trafik kontrolörleri için psikolojik destek sağlayacak. Riske açık personelin salgın sırasında gösterdikleri sıkı çalışma ve virüse karşı savaşta sağlanan katkı takdir edilecek ve bu motivasyon personele hissettirilecek.

Kural dışı davranışları olan (hijyen, maske, sosyal mesafe kurallarına uymama, rehavet ve bir şey olmaz tutumları gösteren) kişiler izlenip uyarılacak.

Kovid-19 riskine açık personelin psikolojik stresini hafifletmek için içinde en az bir psikologun bulunduğu "Psikolojik Destek Çalışma Ekibi" kurulacak.

Ekibin her birim için kurulamaması durumunda, ekibe personelin telefon gibi iletişim kanallarıyla ulaşabilmesi sağlanacak.

İzolasyon kurallarını uygulayan veya Kovid-19 enfeksiyonuna yakalandığı teyit edilen personele izolasyon-tedavi süreci boyunca ihtiyaç duyulması halinde kişiye özel psikolojik destek ve rehberlik sağlanacak.

Havacılık işletmeleri salgınla bağlantılı psikolojik stres testleri yapmak, profesyonel zihin sağlığı yardımı kanalları sunmak ve normal olmayan duygular taşıyan kişileri profesyonel yardım almaya teşvik etmek için havacılık tıp merkezleri, uzman kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabilecek.

Uçak içi şüpheli yolcuya temas eden Kovid-19 riskine açık personel için görev vardiyası ve izolasyon şartları "Psikolojik Destek Çalışma Ekibi"nin bildirimlerine göre yeniden düzenlenecek. Personelin hayatlarında yaşadıkları zorluklar takip edilerek, üstesinden gelmelerine yardımcı olunacak.



