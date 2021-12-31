Sıvı nitrojen nedir? Sıvı nitrojenle yemek yapılır mı?

Renksiz, kokusuz ve tatsız bir madde olan sıvı nitrojenin birçok kullanım alanı vardır. Yaşam için çok gerekli bir madde olmamasına rağmen bazı bitkilerin büyüyüp yetişmesi için kullanılabilir. Özellikle tıp biliminde sıvı nitrojenden çok sık yararlanılmasının nedeni çok düşük sıcaklıklarda deneyler yapılacaksa, bunu sağlayabilecek en önemli maddenin nitrojen olmasıdır.

Sıvı nitrojen zararlı mı?

Genellikle uzun yolculuklarda besinlerin dondurulması amacıyla sıvı nitrojen tercih edilir. Böylelikle ani şekilde donmuş olan besinler uzun yol boyunca bozulmadan taşınabilir. Sıvı nitrojen yutulduğunda ağız, boğaz ve midede yanmaya neden olur ve dokuları öldürür. Donmuş haldeki azot buharı mideye ulaşır ulaşmaz ısınmaya başlar ve gaz oluşturur. Biriken gaz mideyi patlatabilir. Doktorlar acil ameliyatla Gaby Scanlon'un midesini alarak yemek borusu ile ince barsağını birleştirdi.

İşkembe hayvanın neresidir?

İşkembe Sığır ve koyun gibi geviş getiren hayvanların dört gözlü midelerinin ilk ve en geniş bölümü. Halk arasında hayvanların midelerinin tamamına da işkembe denir.

Yemeklerde nitrojen zararlı mı?

Sıvı nitrojen, yemek yapımında ve dondurma işlemlerinde de kullanılıyor.

Kokteyl yapımında ise kokteyl malzemelerini dondurma, bardakları soğutma ve görsel etki yaratmada kullanılıyor.

Tıp alanında, derideki siğil gibi arızaları ve kanser öncesi hücreleri gidermede kullanılan sıvı nitrojen, sanayide soğutucu olarak işlev görüyor.

Sıvı nitrojen -196 derecede buharlaşıp -210 derecede donuyor.