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Şiveydiz nasıl yapılır? Şiveydiz tarifi malzemeleri

Gaziantep mutfağına özgü harika yemeklerden biri de 'şiveydiz'dir. Genellikle ilkbahar mevsiminde özellikle de nisan ve mayıs aylarında sıkça yapılıp tüketilen lezzetlerden biridir. İçinde bulunan soğan ve sarımsak doğal antibiyotik etkisi yaratır. Yapımı zor olsa da buna değecek olan bir yemektir. Peki, şiveydiz nedir? Şiveydiz nasıl yapılır? Şiveydiz için gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

25 Eylül 2019 Çarşamba 20:21
Şiveydiz nasıl yapılır? Şiveydiz tarifi malzemeleri

Gaziantep mutfağına özgü harika yemeklerden biri de 'şiveydiz'dir. Genellikle ilkbahar mevsiminde özellikle de nisan ve mayıs aylarında sıkça yapılıp tüketilen lezzetlerden biridir. İçinde bulunan soğan ve sarımsak doğal antibiyotik etkisi yaratır. Yapımı zor olsa da buna değecek olan bir yemektir. Peki, şiveydiz nedir? Şiveydiz nasıl yapılır? Şiveydiz için gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

Malzemeler

2 kilogram taze soğan

2 kilogram taze sarımsak

1 su bardağı nohut

500 gram kuşbaşı koyun eti

3 su bardağı süzme yoğurt

Sıvı yağ

Kuru nane

1 adet yumurta

Karabiber

Tuz

Şiveydiz nasıl yapılır?

Nohutları bir gece önceden ılık su ile ıslatın.

Eti üzerini aşacak kadar su ile tencereye koyun.

Kaynamaya başlayınca suyun üzerinde oluşan köpükleri et suyuna karıştırmadan tahta kaşıkla toplayın.

Eğer köpüğü içine kaçtıysa temiz bir bez ya da ince bir süzgeçten süzdürün. Aksi takdirde yemek yoğurtlu olduğu için bulanık bir görüntü oluşur.

Etin üzerine nohut ve tuz ekleyin.

Et ve nohudu iyice yumuşayıncaya kadar 1,5-2 saat boyunca pişirin.

Taze soğan ve sarımsağı temizleyin.

Beyaz kısımları yeşil bölüme kadar yaklaşık 3 santimetre uzunluğunda doğrayın.

Et piştikten sonra doğradığınız taze soğan ve taze sarımsağı tencereye ekleyin.

Bu işlemin ardından kısık ateşte taze soğan ve taze sarımsaklar yumuşayıncaya kadar pişirin.

Yoğurdu, yumurta ile pürüzsüz olana kadar çırpın.

Kısık ateşte sürekli aynı yöne doğru karıştırarak ısıtın.

Yoğurdu ısıtırken içine azar azar yemeğin pişme suyundan ilave edin.

İyice ısınıp kabarmaya başlayınca karıştırarak yemeğe ekleyin.

Karıştırmaya devam ederek bir taşım kaynatın ve altını kapatın.

Sıvı yağı küçük bir tavada kızdırıp içine nane ekleyin. Nanenin yeşil rengi çıkmalı ama asla yanmamalıdır.

Naneli yağı yemeğin üstüne gezdirip karabiber ekleyin ve servis yapın.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 20:21
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