  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Siverek'te uzun namlulu silahlar ele geçirildi
Yerel

Siverek'te uzun namlulu silahlar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-04-03 14:13:00 -
Siverek'te uzun namlulu silahlar ele geçirildi

Aralarında arazi anlaşmazlığı olan 2 akraba aile arasında çıkan silahlı kavgaya jandarma ekipleri müdahalede bulundu. Aramalarda uzun namlulu silahlar ele geçirildi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden jandarma ekipleri uzun namlulu silah ve bunlara ait mühimmat ele geçirdi.
Alınan bilgilere göre aralarında arazi anlaşmazlığı olan 2 akraba aile arasında çıkan silahlı kavgaya jandarma ekipleri müdahalede bulundu. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince tarafların bulunduğu adreslerde yapılan aramada A.İ. isimli şahsa ait ahırda gizlenmiş 3 adet uzun namlulu silah, 10 şarjör ve bu silahlara ait mermiler, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait mühimmat ele geçirildi.
A.İ. Jandarmadaki işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23