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Siverek’te ‘Adalet Ormanı’ oluşturuldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından "Adalet Ormanı" oluşturuldu.

21 Mart 2019 Perşembe 18:39
Siverek’te ‘Adalet Ormanı’ oluşturuldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından "Adalet Ormanı" oluşturuldu.


Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde, Siverek - Diyarbakır kara yolu 10. kilometresinde bulunan 25 dönümlük alan denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından ağaçlandırılıyor. Siverek Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler ve denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerce aralarında meyve fidanlarının da bulunduğu 200 çeşitli fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikim çalışmasının 81 ilde eş zamanlı olarak başladığını söyleyen Cumhuriyet Savcısı Selim Tan, “Açılışta denetimli serbestlik müdürlüğümüz ve açık ceza infaz kurumumuzdaki hükümlülerimizden faydalandık. Hükümlülerimizin kamu yararına çalıştırılmasının temel amacı infaz süresinin bitiminden itibaren topluma olan entegrasyonunun sağlanması, bir iş öğrenmesi, topluma uyumunun devamı içindir. Katkısı bulunan kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Siverek Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olan Ercan Yıldırım ise bu tip organizasyonların arttırılması gerektiğini söyledi. Düzenlenen törene Denetimli Serbestlik Müdürü Muhammed Said Sarıkamış, T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Aydın Aydın, hakim ve savcılar, siyasiler ile denetimli serbestlik personeli katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:39
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