Siverek merkez içme suyu projesi devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Siverek ilçesindeki alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa’nın tümünde alt yapı hizmetlerini eşit şekilde sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Siverek ilçesinde devam eden Siverek ilçesi merkez içme suyu proje çalışmaları durmadan devam ederek hedefine doğru ilerliyor. İlçenin birçok noktasında alt yapı çalışmalarını sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere sürdürdüğü proje kapsamında tüm araç ve personellerle birlikte hizmet yürütüyor.

Şanlıurfa’nın tümünde olduğu gibi Siverek ilçesinde de hem kalite anlamında hem de suyun halka ulaşması anlamında çalışmalarına devam eden ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ilçe merkezinin tümünü kapsayacak ve birçok kırsal mahalleyi de içine alacak olan içme suyu şebeke hattı revizyonu ile geleceğe yönelik ciddi adımlar atılıyor. Yaklaşık 73 Milyon TL’ye mal olan ve 390 kilometrelik şebeke hattı döşemesi hedeflenen projede bugüne kadar toplamda 197 bin 246 metrelik içme suyu hattı döşendi.