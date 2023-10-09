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Yerel Siverek-Adıyaman karayolunda feci kaza
Yerel

Siverek-Adıyaman karayolunda feci kaza

Yeniakit Publisher
2023-10-09 02:23:00 -
Siverek-Adıyaman karayolunda feci kaza

Siverek-Adıyaman karayolu Nissibi Köprüsü girişinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Adıyaman karayolu 30’uncu kilometresi, Nissibi Köprüsü girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mustafa Y. idaresindeki 02 ABS 099 plakalı otomobil ile Tezcan B. hakimiyetindeki 64 LR 175 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Müzeyyen Y. (49), Semanur Y. (19), Mustafa Y. (54), Hiranur Y. (16), Tezcan B. (46), Şenol D. (28), Tekin P. (52) ve Mustafa A. (40) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Siverek ve Kahta’dan çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların bir kısmı Kahta'daki hastaneye bir kısmı ise Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Nissibi Köprüsü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanırken, olay yerinden araçların çekilmesiyle birlikte ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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