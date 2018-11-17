Sivas'tan Robinho'ya yeni anlaşma

Süper Ligi takımlarından Demir Grup Sivasspor’un geride kalan haftalarda rakip filelere gönderdiği 14 gole, Brezilyalı yıldızı Robinho 4 gol ve 2 asistle oynadı. Ligde geride kalan 12 haftada tüm maçlarda ilk 11’de forma şansı bulan Robinho, sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

2 YILLIK SÖZLEŞME GÜNDEMDE

Bu durumu dikkate alan Yiğidolar, başarılı oyuncuya yeni sezon için sözleşme teklifinde bulunmuştu. Milli arada Robinho’nun menajeriyle bir araya gelecek olan Sivasspor Yönetimi, 2 yıllık sözleşme imzalamak için temaslarda bulunacak.