Sivas'tan Robinho'ya yeni anlaşma
Sivasspor'da yönetim sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Sambacı’ya 2 senelik kontrat önerecek.17 Kasım 2018 Cumartesi 08:23
Süper Ligi takımlarından Demir Grup Sivasspor’un geride kalan haftalarda rakip filelere gönderdiği 14 gole, Brezilyalı yıldızı Robinho 4 gol ve 2 asistle oynadı. Ligde geride kalan 12 haftada tüm maçlarda ilk 11’de forma şansı bulan Robinho, sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
2 YILLIK SÖZLEŞME GÜNDEMDE
Bu durumu dikkate alan Yiğidolar, başarılı oyuncuya yeni sezon için sözleşme teklifinde bulunmuştu. Milli arada Robinho’nun menajeriyle bir araya gelecek olan Sivasspor Yönetimi, 2 yıllık sözleşme imzalamak için temaslarda bulunacak.
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