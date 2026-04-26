Sivas'tan küçük ülke resmen AB'ye katılıyor

Toplamda 623 bin nüfusu ile 631 bin nüfusa sahip Sivas’tan daha bir küçük ülke olan Karadağ, Avrupa Birliği'ne (AB) girmeye hazırlanıyor. 2010 yılında AB aday ülkesi olan Karadağ 15 yıl süren çalışmaların sonucunda hedefine ulaşmak üzere. Ülke birliğin 28. üyesi olacak.

2010 yılından bu yana Avrupa Birliği aday ülke statüsünde bulunan Karadağ, üyelik sürecinde stratejik bir ilerleme kaydederek 2028 yılına kadar Birliğin 28. üyesi olma yolunda dev bir adım attı.  AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, Balkan ülkesinin katılım anlaşmasının taslağını hazırlamak üzere bir "geçici çalışma grubu" kurulmasını kararlaştırdı. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa tarafından "kilit bir dönüm noktası" olarak nitelendirilen bu karar, Karadağ’ın AB vizyonu için somut bir başlangıç teşkil ediyor.

ÜYELİK İÇİN SON TURA GİRİLDİ

Podgoritsa’da düzenlenen Ortak İstişare Komitesi toplantısında değerlendirmelerde bulunan Avrupa İşleri Bakanı Maida Gorcevic, katılım anlaşmasının hazırlanma aşamasına geçilmesini, 15 yıldır süregelen üyelik maratonunun "son turuna" girilmesi olarak tanımladı.  Gorcevic, sivil toplum kuruluşlarının çalışma gruplarına sağladığı katkının altını çizerek, sürecin son aşamasının Karadağ’ı 2028’de tam üyeliğe taşıyacağını belirtti.

AB ÜYESİ OLMAMASINA RAĞMEN EURO KULLANIYORLAR

Hırvatistan’ın 2013’teki katılımından bu yana en iddialı adaylardan biri olarak öne çıkan Karadağ, halihazırda resmi bir Euro Bölgesi üyesi olmamasına rağmen euroyu para birimi olarak kullanmasıyla diğer adaylardan ayrışıyor. 35 müzakere başlığından 14’ünü başarıyla tamamlayan Podgorica yönetimi, vergi politikalarından çevre düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede reformlarını sürdürüyor. 

ali

poh etmiş ab muhtaç kalalar şeytanından bulalar - her şey para değil doğu ile her alanda ilişkiler artırılmalı
x

