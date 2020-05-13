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Aktüel

Sivas'taki imam, engelli genci tekerlekli sandalyeyle sevindirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-13 19:12:53 -
Sivas'taki imam, engelli genci tekerlekli sandalyeyle sevindirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir caminin imamı, engelli gence tekerlekli sandalye hediye etti.

Sivas Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Taşköprü Mahallesi Camisi'nde din görevlisi olan Mustafa Can, ilçede yaşayan bedensel engelli Yasin Gürbüz'ün (20) tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu öğrendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşturulan Vefa Destek Grubu'nda da görevli olan Mustafa Can, satın aldığı tekerlekli sandalyeyi Engelliler Haftası'nda, Gürbüz'e hediye ederek örnek bir davranış sergiledi.


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