Sivas’ta yoldan çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı .

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 13.30 sıralarında Yazyurdu mevkiinde meydana geldi. Malatya istikametinden Kayseri istikametine giden H.Y. idaresindeki 34 BGA 745 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü H.Y. ve H.Y. yaralandı. Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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