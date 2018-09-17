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Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Sivas-Ankara karayolu üzerinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 09:59
Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza saat 08.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu üzerinde Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan- Sivas'a gelen Mehmet A. idaresindeki 60 AAP 084 plakalı yolcu otobüsü, Veli Dutar idaresindeki 38 BJ 247 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine 112 sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücü ile aynı araçta bulunan Mehmet Dutar olay yerine hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Abdullah Akdağ (78) ve otobüste bulunan Gülhan (52) ile Şükran Polat (43) yaralandı. Yaralılar ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölenlerin cenazeleri ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü. Kaza sonrası Sivas-Ankara karayolunun geliş yönü bir süre trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 09:59
  1. Tokat
  2. Sivas-Ankara karayolu
  3. AFAD ekipleri
  4. Yıldızeli Devlet Hastanesi
  5. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

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