  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı
Yerel

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-01-26 15:21:00 - 2024-01-26 15:26:55

Sivas’ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas Merkez ilçeye bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında meydana geldi. Asarcık köyünden cenazeden dönen Kadıköy Belediyesine ait 34 RT 099 plakalı Neoplan marka yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayarak devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi.

20 yolcu yaralandı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, otobüste 50 yolcunun bulunduğunu, 20 yolcunun hafif şekilde yaralandığını, kazada ölü bulunmadığını belirtti.

Yolcu otobüsünde rezillik!
Yolcu otobüsünde rezillik!

Gündem

Yolcu otobüsünde rezillik!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mersin'de yolcu otobüsünün devrildiği feci kazada yeni gelişme!
Mersin'de yolcu otobüsünün devrildiği feci kazada yeni gelişme!

Yerel

Mersin'de yolcu otobüsünün devrildiği feci kazada yeni gelişme!

Yine İETT yine kaza! İstanbullunun can güvenliği yok
Yine İETT yine kaza! İstanbullunun can güvenliği yok

Yerel

Yine İETT yine kaza! İstanbullunun can güvenliği yok

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu'da kar yağışı şiddetli başladı
Yola çıkacaklar dikkat! Bolu'da kar yağışı şiddetli başladı

Gündem

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu'da kar yağışı şiddetli başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23